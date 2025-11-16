馬太鞍溪暴漲淹沒130公頃農地 農損1.68億元啟動救助

受鳳凰颱風豪雨影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，萬榮鄉萬利段、鳳林鎮長橋段及中心埔段等地共約130公頃農地遭泥流淹沒，作物損害率高達7成，全縣農損金額達1.68億元。中央已核定救助措施，受災農民即日起至28日可向所在地公所提出現金救助或低利貸款受災證明。

縣府農業處表示，本次災情以馬太鞍溪沿線最為嚴重，鳳林長橋段與中心埔段大多為稻作區，積泥情況普遍；萬榮萬利段因多為零星農作，受損品項涵蓋稻米、果樹、大豆、蕎麥、咖啡、苦茶油及黃金果等。依災情速報三區合計受損約130公頃，其中多數作物損害率超過7成。

農業處指出，豪雨也造成縣內多處田區淹水，蕎麥及二期大豆因長時間積水導致根系裸露、倒伏及植株浸泡，初估受損達3成，已透過鄉鎮公所持續查報，將完整盤點全縣災情。

農業處統計，本次風災造成農田埋沒與農糧作物損害合計農損達1億680萬元，災後第一時間向中央提出救助需求，農業部於14日公告花蓮縣蕎麥、大豆，以及鳳林長橋、中心埔與萬榮萬利段為「鳳凰颱風農業天然災害現金救助及低利貸款」適用地區，作物種類涵蓋農業全品項。

農業處長陳淑雯說明，鳳林與萬榮沿線作物種類多元，受損情況必須逐地調查確認，相關查報工作仍在進行，將持續協助農民申請救助。

依農業部天然災害救助標準，蕎麥、大豆每公頃可申請2萬8000元補助，稻米每公頃2萬元，咖啡及油茶每公頃5萬5000元。農業處提醒，符合救助條件的農民需攜帶土地資料及個人文件，即日起至28日止向土地所在地公所申辦現金救助或受災證明；如遇假日，將順延至下一個上班日受理。