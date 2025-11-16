韓團SJ台北大巨蛋末場 北捷視人潮加發列車

快訊

中央社／ 台北16日電

韓國人氣男團Super Junior近日在台北大巨蛋舉辦20週年巡迴演唱會，今天是最後一場，台北捷運公司表示，傍晚5時即開唱，預計常態班次行駛，並會視人潮狀況機動加發列車。

Super Junior於11月14日到16日在台北大巨蛋開唱。北捷統計，14日Super Junior演唱會首夜，進場觀眾達3萬5000多人，在國父紀念館站設置指揮中心，增派人力引導分流，並依人潮動態調派加班車，自人潮進入車站至現場約35分鐘完成紓解。

北捷表示，昨天還有東區百貨週年慶、新北歡樂耶誕城、南港展覽館等多項活動展開，板南線共調派8列次加班車，文湖線也調派9列次加班車疏運。

北捷表示，依據演唱會官網，今天最後一場傍晚5時即開始，所以北捷今天預計常態班次行駛，並會視人潮狀況機動加發列車，以完成散場人潮輸運。

北捷補充，隨著年底多元活動陸續登場，板南線假日重疊區間的最密班距，由原本4.5分鐘縮短至3.5分鐘；淡水信義線自11月8日起，週六重疊區間最密班距，由5分鐘縮短為4分鐘。

台北捷運 加班 演唱會
