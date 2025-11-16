遊覽車駕駛對山路不熟悉致翻車 轉「黃牌專營交通車」上國道免通行費

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2023年曾有紅牌遊覽車載客到太平山旅遊時翻覆，經運安會調查發現，開車的駕駛平時負責跑交通車路線，因調度改跑太平山行程，不熟悉山路行駛導致翻車。圖／宜蘭縣消防局提供
2023年曾有紅牌遊覽車載客到太平山旅遊時翻覆，經運安會調查發現，開車的駕駛平時負責跑交通車路線，因調度改跑太平山行程，不熟悉山路行駛導致翻車。圖／宜蘭縣消防局提供

遊覽車在山路翻覆時有所聞，發現是因駕駛平時多跑交通車，對山路不熟悉，為提升安全，並鼓勵同時經營旅遊及交通車業務的遊覽車業者，轉為專營交通車，交通部預告修法，未來專辦經營交通車的遊覽車，上國道可免收通行費，預估最快年底前可望實施。

根據交通部統計，目前全台有1萬3891輛遊覽車，其中分為懸掛紅底車牌的遊覽車，可經營上山下海旅遊行程和跑市區交通車業務，以及懸掛黃底車牌的遊覽車專營交通車業務，目前黃底車牌的遊覽車全台僅約80多輛。

交通部說明，2023年曾有紅牌遊覽車載客到太平山旅遊時翻覆，經運安會調查發現，開車的駕駛平時負責跑交通車路線，因調度改跑太平山行程，不熟悉山路行駛導致翻車，而交通部基於安全考量，盼透過修法讓兼跑交通車業務的紅牌遊覽車可轉掛黃牌，專營交通車業務。

交通部表示，本次修法是為鼓勵紅牌遊覽車轉為專辦交通車的黃牌遊覽車，避免平日跑交通車的紅牌遊覽車，因臨時調度承攬上山下海的旅遊行程，增加交通安全的風險。

另外，交通部也指出，遊覽車專營交通車業務，與公路及市區汽車客運業具固定路線、固定班次類似，可補足公共運輸服務的不足，因此規畫修正「公路通行費徵收管理辦法」，針對專營交通車業務的遊覽車免收公路通行費，等於未來上國道免收通行費。

交通部表示，本法案預計預告14天，若按照先前免徵汽燃費的修法程序，預估今年底前就可實施。

遊覽車 交通部 修法
