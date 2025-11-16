影／巨瘤長滿右半臉20歲女大生 勇敢走出自己人生分享心情

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
羅慧夫顱顏基金會今天在麗寶樂園世界劇場舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」，20歲臉部長有巨瘤的女大生施羽桂（右）勇敢走出，分享自己人生。記者游振昇／攝影
羅慧夫顱顏基金會今天在麗寶樂園世界劇場舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」，20歲臉部長有巨瘤的女大生施羽桂（右）勇敢走出，分享自己人生。記者游振昇／攝影

羅慧夫顱顏基金會今天在麗寶樂園世界劇場舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」，臉部長有巨瘤的20歲女大生施羽桂首次站上舞台分享心情，她說自己年紀小時很想和別人一樣，努力接觸正常人，現在她可接受自己和別人不一樣，可接受不一樣的眼光，她說有些惡意眼光不用理會。

施羽桂說，她去年想參加基金會活動，因開刀無法如願，國中後她從未參加類似活動，國中後臉書腫瘤變大，走在路上常有異樣眼光，無法接受當時的自己，在基金會活動中接觸類似病友，一起分享經驗與心情；不知為何，自己可和一名病友分享從小到大心情。她很幸運遇到很多好朋友，父母一直以正向態度面對她的腫瘤，沒有放棄她，父母的支持和鼓勵讓她可樂觀面對人生，她可接受自己的不一樣，世界更開闊。

羅慧夫顱顏基金會今天舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」，173個顱顏家庭齊聚台中，共587人參與。

「得福獎助學金」今年共鼓勵中部58位顱顏青少年。羅慧夫顱顏基金會1996年成立中部分會，深度服務台中、彰化、南投與苗栗地區的顱顏患者與家庭30年，累計至今服務中部地區3305個顱顏患者家庭，提供68,316次社工服務。

因為先天神經纖維瘤，20歲的女大生施羽桂外觀明顯與眾不同，她的童年原本與一般孩子無異，但在國中青春期時，臉部開始產生明顯變化，右半邊的臉逐漸長出腫瘤，施羽桂一度陷入自卑與孤單。高中畢業後。當時巨瘤已遮住施羽桂的右眼，嚴重影響視力，為考取機車駕照，她下定決心接受第一次手術，從緊張到興奮，從術後的恢復室到鏡子前，當她看見自己眼皮重新打開的那一刻，心中湧現前所未有的希望。

她說雖然神經纖維瘤會持續增生，至今已歷經4次臉部切除的大手術，但自己的心卻更加堅韌，今年暑假，她延後手術，首次參加羅慧夫顱顏基金會舉辦的青年挑戰營活動。在營隊破冰遊戲中，當她所屬的組別成為最後一名時，她內心正準備接受被孤立的感覺，沒想到，其他組別的夥伴竟主動伸出援手，幫助他們完成闖關。那一刻，她感受到了久違的溫暖與歸屬感。

她今天上台分享心情說，現在的你可能無法接受自己與眾不同，但總有一天，你會發現不一樣就是力量。施羽桂說「接受了『我就是跟別人不一樣』，世界就會變得更開闊，你就能放開去做自己想做的事。」

羅慧夫顱顏基金會今天在麗寶樂園—世界劇場舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」，20歲臉部長有巨瘤的女大生施羽桂（中）勇敢走出，分享自己人生。記者游振昇／攝影。
羅慧夫顱顏基金會今天在麗寶樂園—世界劇場舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」，20歲臉部長有巨瘤的女大生施羽桂（中）勇敢走出，分享自己人生。記者游振昇／攝影。
羅慧夫顱顏基金會今天在麗寶樂園世界劇場舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」。記者游振昇／攝影
羅慧夫顱顏基金會今天在麗寶樂園世界劇場舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」。記者游振昇／攝影
羅慧夫顱顏基金會今天在麗寶樂園世界劇場舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」。記者游振昇／攝影
羅慧夫顱顏基金會今天在麗寶樂園世界劇場舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」。記者游振昇／攝影
羅慧夫顱顏基金會今天在麗寶樂園世界劇場舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」。記者游振昇／攝影
羅慧夫顱顏基金會今天在麗寶樂園世界劇場舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」。記者游振昇／攝影

