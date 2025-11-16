快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪堰塞湖水位降逾百公尺 邊坡1億立方公尺土砂恐再形成新堰塞湖

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
林業及自然保育署今天空拍，花蓮馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約33立方公尺，13日成形的堰塞湖3有15萬立方公尺，皆穩定溢流。圖／林保署花蓮分署提供
林業及自然保育署今天空拍，花蓮馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約33立方公尺，13日成形的堰塞湖3有15萬立方公尺，皆穩定溢流。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒已解除，林業及自然保育署持續監測變化，指出舊湖與13日形成的「堰塞湖3」皆穩定溢流，但舊湖溢流口左岸仍有近1億立方公尺土石堆積，一旦受地震或豪雨影響，可能再次滑動形成新的堰塞湖，林保署密切監控，如有狀況會立即通報。

林保署花蓮分署指出，今天上午6時監測數據顯示，馬太鞍溪舊堰塞湖水位為1006.6公尺，湖區面積約8公頃、蓄水量約33萬立方公尺，僅為9月23日溢流前蓄水量的0.37％。自9月溢流後至今，水位已累計下降132.4公尺，湖區趨於穩定，目前維持常態警戒。

除了舊湖外，13日凌晨因溢流口下游700公尺右岸邊坡崩塌，形成壩高約40公尺的「堰塞湖3」，該湖於13日下午開始溢流後，水量呈穩定下降，14日上午蓄水量約20萬立方公尺。最新監測則顯示蓄水量約降至15萬立方公尺，與15日相比並無明顯變化，仍持續自然溢流。

針對最極端情境，花蓮分署分析，若堰塞湖3在1小時內瞬間潰決，預估可能產生約80cms的洪峰流量，下游大馬堤防河段（明利村）水位將被推高約9公分，馬太鞍溪橋斷面水位則可能上升約11公分。

花蓮分署表示，舊堰塞湖溢流口左岸仍堆積約1億立方公尺土砂，9月25日觀察至今僅為局部崩塌，尚無大規模整體滑動情形，但未來若遭逢強震或豪雨，仍有可能滑落至河道形成新堰塞湖。將持續透過空拍與地面監測掌握變化，如有異常將立即通報下游施工單位與相關機關，啟動災害預警程序。

另外，光復鄉公所提醒，因鳳凰颱風影響導致停班停課，部分民眾無法及時提交馬太鞍溪堰塞湖災害救助金申請，因此將受理期限延長至11月21日下午5時，呼籲受災鄉親務必把握期限，以維護自身權益。

林業及自然保育署今天空拍，花蓮馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約33立方公尺，13日成形的堰塞湖3有15萬立方公尺，皆穩定溢流。圖／林保署花蓮分署提供
林業及自然保育署今天空拍，花蓮馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約33立方公尺，13日成形的堰塞湖3有15萬立方公尺，皆穩定溢流。圖／林保署花蓮分署提供

馬太鞍溪 堰塞湖 花蓮
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

季連成視察馬太鞍溪災區 要求涵管便道10天內通車

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

颱風災情501件釀91傷 花蓮新增堰塞湖溢流趨穩

馬太鞍溪新堰塞湖溢流 保全戶撤離逾5000人

相關新聞

馬太鞍溪堰塞湖水位降逾百公尺 邊坡1億立方公尺土砂恐再形成新堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒已解除，林業及自然保育署持續監測變化，指出舊湖與13日形成的「堰塞湖3」皆穩定溢流，但舊湖溢流...

入秋最強冷空氣明起南下…周二到周四探15度 明後水氣最多

把握今天好天氣。中央氣象署預報員張承傳上午指出，明天起較強東北季風南下，北部及東北部水氣增多、明顯降溫，周二至周四清晨各...

頭痛胸悶不舒服常喊「自律神經失調」 中醫師揭3招調節身心解壓力

現代人生活、工作壓力大，一旦出現頭痛、胸悶、腹痛等不舒服症狀時，常自稱是自律神經失調，睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說...

總統盃街舞大賽凱道開跳 賴總統出席現學Locking經典動作

賴清德總統今（16日）上午身著帽T與運動部長李洋一起現身凱道，出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會...

影／颱風與東北季風共伴效應帶來雨水 大屯山向天蝦大爆發

鳳凰颱風與東北季風共伴效應下為陽明山國家公園帶來大量雨水，大屯山區向天池的鵠沼枝額蟲大爆發，鵠沼枝額蟲別名向天蝦，台灣本...

披薩點太少遭義大利店家公審 醫曝「關鍵1差異」：吃不完很正常

義大利一間披薩店日前拍片嘲諷台灣旅行團「16人只點5份披薩」，態度引發熱議。對於外界質疑「點太少是否失禮」，醫師姜冠宇表示，飲食文化與體質不同，東方人本就比較難一次吃下高起司、高油脂的義式披薩，不必因此過度自責。 

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。