馬太鞍溪堰塞湖水位降逾百公尺 邊坡1億立方公尺土砂恐再形成新堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒已解除，林業及自然保育署持續監測變化，指出舊湖與13日形成的「堰塞湖3」皆穩定溢流，但舊湖溢流口左岸仍有近1億立方公尺土石堆積，一旦受地震或豪雨影響，可能再次滑動形成新的堰塞湖，林保署密切監控，如有狀況會立即通報。

林保署花蓮分署指出，今天上午6時監測數據顯示，馬太鞍溪舊堰塞湖水位為1006.6公尺，湖區面積約8公頃、蓄水量約33萬立方公尺，僅為9月23日溢流前蓄水量的0.37％。自9月溢流後至今，水位已累計下降132.4公尺，湖區趨於穩定，目前維持常態警戒。

除了舊湖外，13日凌晨因溢流口下游700公尺右岸邊坡崩塌，形成壩高約40公尺的「堰塞湖3」，該湖於13日下午開始溢流後，水量呈穩定下降，14日上午蓄水量約20萬立方公尺。最新監測則顯示蓄水量約降至15萬立方公尺，與15日相比並無明顯變化，仍持續自然溢流。

針對最極端情境，花蓮分署分析，若堰塞湖3在1小時內瞬間潰決，預估可能產生約80cms的洪峰流量，下游大馬堤防河段（明利村）水位將被推高約9公分，馬太鞍溪橋斷面水位則可能上升約11公分。

花蓮分署表示，舊堰塞湖溢流口左岸仍堆積約1億立方公尺土砂，9月25日觀察至今僅為局部崩塌，尚無大規模整體滑動情形，但未來若遭逢強震或豪雨，仍有可能滑落至河道形成新堰塞湖。將持續透過空拍與地面監測掌握變化，如有異常將立即通報下游施工單位與相關機關，啟動災害預警程序。