入秋最強冷空氣明起南下…周二到周四探15度 明後水氣最多

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
入秋最強冷空氣明起南下，周二及周三明顯偏涼，明、後天水氣最多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天有雨。本報資料照片
把握今天好天氣。中央氣象署預報員張承傳上午指出，明天起較強東北季風南下，北部及東北部水氣增多、明顯降溫，周二至周四清晨各地轉涼，台南以北、東北部低溫下探15至16度，其他地區也僅17至19度，預計要到周六才會明顯回暖。

張承傳表示，明天開始北邊有較強冷高壓南下，帶來較強東北季風，明起北部及東北部氣溫開始下降。周二至周四清晨各地明顯轉涼，周二至周三整天偏涼，周四、周五持續有高壓南下遞補，受東北季風影響，回溫有限；周六高壓東移出海，環境轉為東風，氣溫才會明顯回升。

溫度方面，張承傳指出，今天各地白天高溫27至29度，溫暖舒適。明天北部及東北部降溫，清晨至上午22至23度，晚間降到20度，北部周二、周三白天高溫僅19度，低溫16至17度；中部明天白天仍有26至27度，周二、周三高溫22至23度，低溫16至17度；南部明天仍有24至25度，低溫17、18度；花東明天高溫也有26度，周二、周三22至23度。

張承傳表示，周四清晨北部溫度偏低，中南部輻射冷卻影響比北部更低溫。周二至周四清晨台南以北、東北部低溫可能下探15至16度，其他地區17至19度，周四白天北部高溫也只有20度，中南部22至23度，預計要周五、周六才會明顯回溫。

未來一周降雨趨勢，張承傳說，今天水氣偏少，各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫降雨，大台北平地、花東及恆春有零星雨勢。明、後天東北季風增強，水氣最多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天有雨，降雨時間長，留意局部大雨；桃園以北降雨機率也偏高，竹苗、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春及中南部山區有零星雨勢。

張承傳指出，周三水氣減少，北部、東北部及東部有局部短暫雨，台東及恆春也有零星降雨，中南部多雲到晴。周四至周六水氣更少，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

此外，張承傳也說，今、明天風力增強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春及離島有平均風力6級及陣風8級，提醒民眾要注意。

未來一周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨預測。圖／中央氣象署提供
