披薩點太少遭義大利店家公審 醫曝「關鍵1差異」：吃不完很正常

義大利一間披薩店日前拍片嘲諷台灣旅行團「16人只點5份披薩」，態度引發熱議。對於外界質疑「點太少是否失禮」，醫師姜冠宇表示，飲食文化與體質不同，東方人本就比較難一次吃下高起司、高油脂的義式披薩，不必因此過度自責。

姜冠宇在臉書粉專表示，義式披薩多以大量乳製品與高脂食材製作，份量也比台灣常見的分食型披薩更大。對以米飯為主食的華人來說，大量脂肪進入胃部後會讓飽腹感更快上升，部分人甚至容易脹氣或不適，「很多亞洲人吃兩片就飽，是很常見的狀況」。

他強調，若店家認為點餐量不足，正常作法應是當下向顧客說明低消規範，而非直接拍片公開批評。以影片方式公審不只無助於解決問題，也忽略文化與體質上的差異。

姜冠宇指出，不少台灣旅客出國後仍習慣多人共食，加上年長者常受時差與食慾影響，本來就不可能每人吃下一份完整披薩。他認為，旅客在未了解餐點份量前，難以判斷應該點多少，「這不是不禮貌，而是飲食結構不同造成的自然差異」。

他也提醒，店家若想服務國際旅客，就應理解飲食量與食材耐受度在不同文化中差異極大，「不能因為客人吃不完，就把責任扣在身上」。遇到態度強硬或缺乏理解的店家，只要記住未來避開即可，不需自責。