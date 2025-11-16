快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

披薩點太少遭義大利店家公審 醫曝「關鍵1差異」：吃不完很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
義式披薩多為高油脂、大份量款式，對東方人消化負擔較高。示意圖／ingimage
義式披薩多為高油脂、大份量款式，對東方人消化負擔較高。示意圖／ingimage

義大利一間披薩店日前拍片嘲諷台灣旅行團「16人只點5份披薩」，態度引發熱議。對於外界質疑「點太少是否失禮」，醫師姜冠宇表示，飲食文化與體質不同，東方人本就比較難一次吃下高起司、高油脂的義式披薩，不必因此過度自責。 

姜冠宇在臉書粉專表示，義式披薩多以大量乳製品與高脂食材製作，份量也比台灣常見的分食型披薩更大。對以米飯為主食的華人來說，大量脂肪進入胃部後會讓飽腹感更快上升，部分人甚至容易脹氣或不適，「很多亞洲人吃兩片就飽，是很常見的狀況」。

他強調，若店家認為點餐量不足，正常作法應是當下向顧客說明低消規範，而非直接拍片公開批評。以影片方式公審不只無助於解決問題，也忽略文化與體質上的差異。

姜冠宇指出，不少台灣旅客出國後仍習慣多人共食，加上年長者常受時差與食慾影響，本來就不可能每人吃下一份完整披薩。他認為，旅客在未了解餐點份量前，難以判斷應該點多少，「這不是不禮貌，而是飲食結構不同造成的自然差異」。

他也提醒，店家若想服務國際旅客，就應理解飲食量與食材耐受度在不同文化中差異極大，「不能因為客人吃不完，就把責任扣在身上」。遇到態度強硬或缺乏理解的店家，只要記住未來避開即可，不需自責。

義大利 披薩 公審 直播 旅行團 飲食習慣 文化差異
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

義大利披薩店公審台灣遊客 同團網紅揭內幕：獲店家同意卻又被羞辱

好市多1冷凍美食讓她大讚「小鳥胃福音」 網笑：我兒子吃5個才飽

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

坤達偽造高血壓逃兵！ 痛到難以承受　醫警告：恐留永久後遺症

相關新聞

馬太鞍溪堰塞湖水位降逾百公尺 邊坡1億立方公尺土砂恐再形成新堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒已解除，林業及自然保育署持續監測變化，指出舊湖與13日形成的「堰塞湖3」皆穩定溢流，但舊湖溢流...

入秋最強冷空氣明起南下…周二到周四探15度 明後水氣最多

把握今天好天氣。中央氣象署預報員張承傳上午指出，明天起較強東北季風南下，北部及東北部水氣增多、明顯降溫，周二至周四清晨各...

頭痛胸悶不舒服常喊「自律神經失調」 中醫師揭3招調節身心解壓力

現代人生活、工作壓力大，一旦出現頭痛、胸悶、腹痛等不舒服症狀時，常自稱是自律神經失調，睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說...

總統盃街舞大賽凱道開跳 賴總統出席現學Locking經典動作

賴清德總統今（16日）上午身著帽T與運動部長李洋一起現身凱道，出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會...

影／颱風與東北季風共伴效應帶來雨水 大屯山向天蝦大爆發

鳳凰颱風與東北季風共伴效應下為陽明山國家公園帶來大量雨水，大屯山區向天池的鵠沼枝額蟲大爆發，鵠沼枝額蟲別名向天蝦，台灣本...

披薩點太少遭義大利店家公審 醫曝「關鍵1差異」：吃不完很正常

義大利一間披薩店日前拍片嘲諷台灣旅行團「16人只點5份披薩」，態度引發熱議。對於外界質疑「點太少是否失禮」，醫師姜冠宇表示，飲食文化與體質不同，東方人本就比較難一次吃下高起司、高油脂的義式披薩，不必因此過度自責。 

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。