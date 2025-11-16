影／總統盃街舞大賽凱道登場 賴總統與李洋現學跳街舞
賴清德總統上午出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開賽記者會，賴清德總統表示凱達格蘭大道是過去追求民主的場域，現在獻給人民舉辦運動賽事，希望來年的街舞大賽一年比一年盛大。
賴清德總統與運動部長李洋在現場跟著街舞老師學習一段鎖舞（Locking）的經典動作，隨著音樂一同起舞同樂，兩人並一同高喊「DJ Drop the beat」，宣布決賽正式開始。李洋致詞時表示，從總統盃就可以看出賴清德總統對運動的重視，從去年孫振擔任奧運掌旗官，到今年運動部成立，再到今天的總統盃，顯示政府對街舞文化的重視，但也開玩笑説「這運動是不是重視得太快，感覺其他運動會吃醋，羽球就有點吃醋了。」
賴清德總統表示街舞是自由的語言，只要給予一個空間和一段旋律，舞者就能創造出屬於自己的宇宙，政府為推廣街舞和鼓勵創作，所以舉辦總統盃賽事，並將決賽地點舉辦在總統府府前廣場。
