國台交80週年特展 「時間的樂譜」見證成長軌跡

中央社／ 台北16日電
「時間的樂譜—國立台灣交響樂團80年音樂旅程」特展15日在台中國家歌劇忘我廳開幕，文化部政務次長王時思（右5）、國立台灣交響樂團長歐陽慧剛（右6）及首席客席指揮水藍（右4）等與會貴賓合影祝賀。（國台交提供）中央社
國立台灣交響樂團今年成立80週年，是台灣歷史最悠久的樂團，近日推出「時間的樂譜」特展，現場展出早期錄音盤帶到台灣第一本音樂刊物「樂學」雜誌，見證成長軌跡。

為開幕致詞的文化部政務次長王時思表示，國台交80年的發展歷程，是台灣整體音樂發展的重要縮影，從戰後重建到現代化國家的文化願景，國台交始終在台灣藝術史中扮演關鍵角色。王時思表示，今年也是二戰終戰80週年，從全球歷史脈絡回望，國台交在戰後以音樂撫慰人心，文化意義至今仍深具力量。

國台交團長歐陽慧剛表示，在1945年第二次世界大戰終戰資源匱乏的年代，一群音樂家以堅定信念成立台灣第一個官方職業交響樂團，將音樂視為能陪伴社會、帶來力量的文化使命。80年來，國台交走遍台灣各地、深入偏鄉與山林，也踏上國際舞台，每次演出都與台灣社會共同書寫文化篇章。

歐陽慧剛表示，這次特展以5大展區重現樂團的國際巡演、社會推廣、經典影像、歷任推手與珍貴史料，入口處以樂譜為元素製作的禮服更象徵國台交80年累積的音樂能量，「回望是為了讓樂團更有力量大步向前，國台交不只是歷史的見證者，更是參與者與書寫者」。

展場以國台交首席客席指揮水藍的人形立牌身影出發，歡迎民眾踏上這趟音樂旅程，時尚設計師黃秀瑾以千張樂譜縫製的長襬禮服，樂譜層層堆疊如音波，這件作品不僅是禮服，更是藝術化的「音樂雕塑」，昨天開展吸引許多民眾打卡拍照，堪稱一大亮點。

根據國台交發布的新聞資料，特展中「國台交之音如珍珠奶茶走遍全世界」透過多媒體互動地圖呈現樂團國際巡演的重要足跡；「舞台之外的風景」聚焦樂團長期投入深入偏鄉、山林與離島的音樂推廣；「精彩瞬間—NTSO演出影音特區」以歷史影像帶樂迷重返國台交各年代的經典演出時刻。

「樂章的舵手—歷屆音樂推手人物誌」描繪樂團在制度建構、藝術方向與教育推廣上的發展軌跡；「特別企劃：聲音的記憶」結合珍貴史料、影音資料與互動裝置，重現樂團的發展痕跡，觀眾可透過口述歷史訪談影片、早期錄音盤帶與珍貴樂譜資料，重新感受國台交在台灣音樂文化中的角色。

「時間的樂譜—國立台灣交響樂團80年音樂旅程」特展即日起在台中國家歌劇院忘我廳展出，展期至12月7日。

