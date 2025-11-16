總統盃街舞大賽凱道開跳 賴總統出席現學Locking經典動作

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今（16日）上午身著帽T與運動部長李洋一起現身凱道，出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會，跟著街舞老師學習一段鎖舞（Locking）的經典動作。記者余承翰／攝影
賴清德總統今（16日）上午身著帽T與運動部長李洋一起現身凱道，出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會，他說，過去追求民主的場域，現在獻給人民舉辦運動賽事，希望來年的街舞大賽一年比一年盛大。

李洋致詞時開玩笑稱，今年運動部成立，現在站在總統府前參加總統盃活動，一再告訴大家政府有多重視街舞文化，「這運動是不是重視得太快，感覺其他運動會吃醋，羽球就有點吃醋了。」

賴總統和李洋還在開場記者會現場跟著街舞老師學習一段鎖舞（Locking）的經典動作，大喊「DJ drop the beat」為賽事開場。

賴總統表示，街舞是自由的語言，只要給予一個空間和一段旋律，舞者就能創造出屬於自己的宇宙；為推廣街舞和鼓勵創作，所以舉辦總統盃賽事，決賽地點舉辦在總統府府前廣場。

賴總統指出，今年街舞大賽年齡層廣泛，首屆舉辦難免辛苦，他肯定李洋、運動部、文總和參賽的選手和評審，期望未來一年辦得比一年盛大，一年辦得比一年好。

「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會。記者余承翰／攝影
「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會。記者余承翰／攝影
賴清德總統今（16日）上午身著帽T與運動部長李洋一起現身凱道，出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會。記者余承翰／攝影
賴清德總統今（16日）上午身著帽T與運動部長李洋一起現身凱道，出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會。記者余承翰／攝影
「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會。記者余承翰／攝影
「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會。記者余承翰／攝影

