「傷心死了」有醫學根據！這種病患者是高危險群 醫警告：有生命危險

許多影視作品都會有角色傷心過度，突然心臟病發作摀住胸口倒地，甚至因此死亡，原來現實中真的有可能發生。台灣1名醫生引述文獻指出，心臟缺氧的患者因傷心等情緒而引發的心絞痛，「比起運動引發的頻率還要高」，大腦的額下葉在情緒受到刺激或有壓力時，會被異常活化，繼而導致心絞痛，提醒任何人特別是心臟疾病患者，需要保持放鬆，調整工作減少壓力，一旦無法自行緩解，需要尋求家人和醫療人員的協助。

病人服藥或做手術都無改善

心臟內科醫師劉中平在其facebook專頁參考文獻表示，雖然醫學進步，但仍然有三分之一的患者服藥後持續心絞痛，也有三分之一的病人接受完心導管手術治療，心臟疼痛還是沒有緩解。

情緒引發的心絞痛比起運動引發頻率更高

雖然心臟血管狹窄會導致缺氧性心絞痛，但情緒尤其是傷心引發的神經連鎖反也是症狀無法緩解的主因，情況非常嚴重，「心臟缺氧的患者因為情緒引發的心絞痛，比起運動引發的頻率還要高」，更有研究資料顯示，病人持續心臟疼痛者，有較高的生命危險。影像掃描發現大腦的額下葉在情緒受到刺激或有壓力期間，會被異常活化，產生心絞痛，包括冠狀動脈收縮、心跳加速血壓上升、痛覺提高等。

患者記得保持輕鬆

劉醫生提醒，心臟病病人記得要放鬆，調整工作減少壓力，患者如果無法自行緩解，請向家人和醫療人員尋求協助，「是真的有醫療上的重要性，請對自己好一點」。

