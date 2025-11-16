日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆

日本近期流感病例大增，讓不少準備赴日旅遊的民眾相當緊張。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，在海外染上流感時，旅客往往因語言、醫療制度不熟悉而更難及時就醫，尤其是長者、幼童、孕婦及慢性病族群，更可能因延誤處置而提高重症風險。他強調，若抵達當地的前兩天就出現不適，切勿硬撐行程，應立刻就醫。

黃軒於臉書指出，大約9成在國外住院的流感患者，其實在出發前就已有輕微症狀，忽略不適後才在旅途中惡化。除了高齡者、5歲以下幼童、孕婦與慢性病患外，還有免疫力弱者、睡眠不足、長期承受壓力、常飲酒的人，也都是高風險族群。若目的地氣候乾冷、環境濕度低於40%，更會讓病毒存活時間延長、呼吸道黏膜乾燥受損，增加感染概率。

他建議，民眾在出國前至少兩周接種一劑流感疫苗，能降低約4到6成感染風險。此外，長途飛行期間需特別注意保濕，因為機艙濕度往往低於20%，比沙漠還乾燥，容易削弱鼻腔黏膜防禦。建議每2至3小時以生理食鹽水噴鼻，並定時補充水分，不要等到口渴才喝；同時避免飲酒，以免讓黏膜防禦更下降。

黃軒補充，旅客剛抵達目的地的48小時，免疫力常處於最低點，不要立即吃重口味料理、喝酒或熬夜。若出現發燒、喉嚨痛、肌肉酸痛、發冷、甚至呼吸不順等症狀，務必迅速就醫，避免病情急轉直下；身體狀況較佳者則應保暖、保證睡眠、多喝水、多曬太陽，在疫情較盛行的區域也可適度配戴口罩。

他也建議行前準備「抗流感隨身包」，包含以下三項物品：

一、口罩：機場、電車、餐廳等密閉人潮聚集空間是病毒傳播熱點，配戴口罩能降低吸入風險。 二、乾洗手：摸門把、桌面、電梯按鈕後，以酒精消毒雙手，有助阻斷接觸傳染。 三、生理食鹽水鼻噴劑：保持鼻腔濕潤，維持纖毛正常運作，能減少病毒附著機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康