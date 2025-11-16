快訊

為了衛生與身體健康著想 急診醫師建議搭機起飛前必做2件事

日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆

陸樂團主唱意外慘死！遭「電動座椅架」擠壓肋骨斷 搶救10幾小時離世

聽新聞
0:00 / 0:00

站起來眼前一黑？ 醫曝最常見兇手是「它」 一堆人忽略

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子只要從床上或椅子上站起來，眼前就會突然一黑，必須趕緊扶住家具才能站穩，讓她擔心是不是中風前兆。示意圖／AI生成
一名女子只要從床上或椅子上站起來，眼前就會突然一黑，必須趕緊扶住家具才能站穩，讓她擔心是不是中風前兆。示意圖／AI生成

一名女子只要從床上或椅子上站起來，眼前就會突然一黑，必須趕緊扶住家具才能站穩，讓她擔心是不是中風前兆。中國醫藥大學附設醫院腎臟科兼任醫師林軒任表示，這類情況相當常見，多半與「姿態性低血壓」有關，可能與缺水、藥物副作用有關，也必須留意貧血、神經病變等疾病。

林軒任在臉書分享，該名女子到診間量測血壓時，平躺時約為130／80mmHg，但起身站立後下降到100／65mmHg，收縮壓瞬間掉了30mmHg。他研判，女子平時喝水量偏少，又同時服用含利尿劑、鈣離子通道阻斷劑的複方降壓藥，使血容量偏低、血管無法順利收縮，才會一站起來就暈眩。在調整藥物並增加水分攝取後，症狀2周內明顯改善。

林軒任解釋，姿態性低血壓與地心引力有關，人躺著時血液分布均勻，但突然站起身時，約300～500毫升血液會迅速往下肢集中，大腦便會啟動「血管收縮、心跳加快」的反射機制，把血液推回腦部。若這項調節反應異常，就容易出現頭暈、發黑、視線不清等問題。

造成補償機制失靈的主因

一、缺水

缺水是最常見的原因，天氣炎熱流汗、害怕頻尿、憂心水腫等，都可能讓人刻意減少喝水，但當血容量不足時，血管再怎麼努力收縮，也送不回足夠的血液到大腦。

二、藥物影響

多種藥物會干擾血壓調節，包括：

利尿劑（常見降壓藥）：排水增加，血容量下降。

鈣離子通道阻斷劑：讓血管放鬆，站起時無法有效收縮。

安眠藥（BZD 類）：抑制交感神經，讓人站起來時心跳快不起來。

攝護腺肥大藥（甲型阻斷劑）：血管鬆弛、血壓下降。

心絞痛舌下含片：強力擴張血管，使用時務必坐著或躺著，避免站立含藥造成跌倒風險。

懷疑姿態性低血壓時怎麼做？

一、增加水分攝取。

二、在家記錄三種姿勢的血壓：包括平躺5分鐘、然後坐著、站立後的3分鐘內，下次回診時連同藥物清單一併提供，協助醫師判斷。

三、遵醫囑調整藥物，不可自行停藥，因為「突然頭暈」也可能是貧血、神經病變，甚至中風前兆，務必由醫師評估。

低血壓 中風 腎臟 水腫 頻尿
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

36歲轉職「1行業」憂太老 過來人曝真相：缺工缺到爆

全家羽絨外套「限時出清298元」！內行人透露：是日本聯名款

冰箱有異味…別再放咖啡渣除臭！譚敦慈曝1法寶：降低食物中毒風險

考試不及格…醫師娘嘆小孩成績差難釋懷 網見年級傻眼：放過他

相關新聞

總統盃街舞大賽凱道開跳 賴總統出席現學Locking經典動作

賴清德總統今（16日）上午身著帽T與運動部長李洋一起現身凱道，出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會...

影／颱風與東北季風共伴效應帶來雨水 大屯山向天蝦大爆發

鳳凰颱風與東北季風共伴效應下為陽明山國家公園帶來大量雨水，大屯山區向天池的鵠沼枝額蟲大爆發，鵠沼枝額蟲別名向天蝦，台灣本...

入秋最強冷空氣明起南下北東轉雨 吳德榮：周三周四苗栗以北探12度

把握今天好天氣，明起要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

影／超愛吃炸雞…他37歲腦中風後決心減重 1年減55公斤

屏東縣43歲張嘉豪他在37歲時從鬼門關前走一遭，當時胖到135公斤，某天深夜，他從電腦桌前站起來突然聽到「登！」血管爆裂...

運動部去年調查 全台雲林最胖、高雄變胖

據中央統計，去年各縣市BMI過高或肥胖人口平均比率逼近4成，雲林全台第1，六都高雄最高，高雄也是縣市中少見比前年「不瘦反...

日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆

日本近期流感病例大增，讓不少準備赴日旅遊的民眾相當緊張。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，在海外染上流感時，旅客往往因語言、醫療制度不熟悉而更難及時就醫，尤其是長者、幼童、孕婦及慢性病族群，更可能因延誤處置而提高重症風險。他強調，若抵達當地的前兩天就出現不適，切勿硬撐行程，應立刻就醫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。