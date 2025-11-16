站起來眼前一黑？ 醫曝最常見兇手是「它」 一堆人忽略

一名女子只要從床上或椅子上站起來，眼前就會突然一黑，必須趕緊扶住家具才能站穩，讓她擔心是不是中風前兆。中國醫藥大學附設醫院腎臟科兼任醫師林軒任表示，這類情況相當常見，多半與「姿態性低血壓」有關，可能與缺水、藥物副作用有關，也必須留意貧血、神經病變等疾病。

林軒任在臉書分享，該名女子到診間量測血壓時，平躺時約為130／80mmHg，但起身站立後下降到100／65mmHg，收縮壓瞬間掉了30mmHg。他研判，女子平時喝水量偏少，又同時服用含利尿劑、鈣離子通道阻斷劑的複方降壓藥，使血容量偏低、血管無法順利收縮，才會一站起來就暈眩。在調整藥物並增加水分攝取後，症狀2周內明顯改善。

林軒任解釋，姿態性低血壓與地心引力有關，人躺著時血液分布均勻，但突然站起身時，約300～500毫升血液會迅速往下肢集中，大腦便會啟動「血管收縮、心跳加快」的反射機制，把血液推回腦部。若這項調節反應異常，就容易出現頭暈、發黑、視線不清等問題。

造成補償機制失靈的主因

一、缺水 缺水是最常見的原因，天氣炎熱流汗、害怕頻尿、憂心水腫等，都可能讓人刻意減少喝水，但當血容量不足時，血管再怎麼努力收縮，也送不回足夠的血液到大腦。 二、藥物影響 多種藥物會干擾血壓調節，包括： 利尿劑（常見降壓藥）：排水增加，血容量下降。 鈣離子通道阻斷劑：讓血管放鬆，站起時無法有效收縮。 安眠藥（BZD 類）：抑制交感神經，讓人站起來時心跳快不起來。 攝護腺肥大藥（甲型阻斷劑）：血管鬆弛、血壓下降。 心絞痛舌下含片：強力擴張血管，使用時務必坐著或躺著，避免站立含藥造成跌倒風險。

懷疑姿態性低血壓時怎麼做？