平價除濕對策！除了除濕機的十大便宜好物推薦

預算有限 沒辦法每個空間都放除濕機怎麼辦？

下雨天衣服曬不乾、室內總覺得有點潮潮的、櫥櫃裡甚至開始出現輕微霉味，這些「台灣式濕氣困擾」幾乎人人都遇過。尤其在梅雨季、颱風天或連日降雨時，家中各角落都需要加強防潮，否則容易悶、潮、味道重。

但並不是每個人都能依賴除濕機，尤其是預算有限、租屋族或只想針對小空間除濕的人，日常中仍有不少便宜又好上手的替代方式可用。那麼，除了除濕機之外，究竟還有哪些實用的除濕對策呢？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出討論度最高的「十大便宜除濕好物」，帶你一次掌握最常用、最有感的平價除濕對策。

No.10 除濕紙

除濕紙主打輕薄好收納，能靈活運用在各種空間中。它以吸濕纖維製成，可放入收納盒、相機包、文件夾或電子產品包內，維持環境乾燥、防止受潮。

這類產品因不佔空間、使用方便，逐漸被視為傳統乾燥包的替代選擇。雖然目前普及度仍不高，但在強調收納效率與精緻生活的市場中，已展現穩定成長的聲量與潛力。

No.9 香氛蠟燭

香氛蠟燭雖然不是專業除濕用品，但燃燒時能讓空氣略微乾燥，搭配香氣能淡化霉味、營造放鬆氛圍。特別是在陰雨潮濕的天氣裡，點上一顆蠟燭不僅能改善室內氣味，也能讓空間更溫暖舒適。

這類「氣氛型除濕法」雖然效果溫和，但因兼具香氛與情境療癒功能，近年在風格居家與質感生活族群中聲量逐漸攀升。

No.8 木炭、備長炭

木炭與備長炭具有天然的吸附特性，常被放置在櫥櫃底層、廁所角落或潮濕位置，協助吸收水氣並中和異味。材質密實、使用方式簡單，不需插電或化學成分，是老屋或通風不佳空間中常見的防潮選擇。

木炭在使用一段時間後可能逐漸吸附飽和或出現碎裂，建議定期拿到陽光下短暫曝曬，有助於揮發部分水氣、延長使用壽命；若已明顯碎裂或失去效果，則需更換新的炭材。由於天然、價格親民，又具除臭特性，仍是不少人維持空間乾爽時會使用的日常用品。

No.7 DIY除濕法

不少人會利用家中隨手可得的材料自製除濕用品，相關DIY除濕法的討論聲量也相當穩定。常見素材包括岩鹽、咖啡渣、小蘇打粉、報紙與洗衣粉等，這些用品本身就具有吸濕或除臭特性，只要稍作運用，就能成為簡易的除濕小物。

例如以下方式：

・將粗鹽裝入打洞的袋中放在浴室角落吸水，或把曬乾的咖啡渣包成小袋放進鞋櫥與櫃子內，同時達到除濕與除臭效果。

・報紙鋪在收納箱、衣櫃底層能吸附多餘水氣，鞋子被雨淋濕時塞入一團報紙，也能加速吸水與乾燥。

・洗衣粉本身具有吸濕性，可在小空間發揮除濕效果，吸飽水分結塊後仍可直接拿來洗衣，不會造成浪費。

雖然DIY方法的除濕力有限，但勝在零成本、材料好取得又具環保概念，是許多人在潮濕季節會採用的簡易除濕方式。

No.6 竹炭

竹炭是最受歡迎的天然除濕素材之一，具備吸濕、防潮、除臭三效合一的特性。特別適合放在鞋櫃、衣櫃或車內，能維持乾爽並減少異味。市面上也有許多竹炭除濕產品，從小包式、掛袋式到可重複使用的組合，選擇多樣且價格親民。

在潮濕環境中，竹炭能有效吸附水氣；而當環境轉乾時，它則會緩慢釋放水分，幫助保持空氣的舒適度。另外要注意，竹炭約每三個月需拿到陽光下曝曬，以恢復吸附能力並去除異味。雖然除濕速度不如電器型產品，但竹炭勝在自然無毒、可重複使用，是長期防潮中環保又安心的選擇。

No.5 冷氣除濕功能

家裡的冷氣，其實就自帶除濕功能。多數機型內建「除濕模式」，能透過調整溫度與風速，達到降低室內濕度的效果。網路上不少人分享開啟心得，像是「夏天睡前開除濕模式，房間乾爽又不悶」、「比除濕機更安靜省空間」，也成為許多人夏季常用的節能替代方案。

不過也有人認為這個方法很耗電，對此，經濟部能源署今年6月特別在臉書粉絲專頁說明，冷房與除濕模式其實原理相同，都是透過調節空氣來降低溫度與濕度。不同的是：

除濕模式：可視為較溫和的「弱冷房」，能降溫除濕但效果不如冷房強。

冷房模式：降溫更快、除濕量更大，同時也相對更耗電。

若天氣微濕悶熱，可開除濕模式維持乾爽又不會太冷；濕度過高時，先開冷房快速降濕，再切回除濕或調高溫度，既舒適又省電。

No.4 無線小型除濕器

針對租屋族、小空間住戶，「無線小型除濕器」是新世代平價電器的代表。它採用吸濕晶體技術，吸飽水氣後插電烘乾即可再生，等於一台可重複使用的小除濕機。

網友實測，「放在衣櫃、鞋櫃都剛好，適合狹小空間除濕」、「外型簡約不突兀」；價格雖高於吸濕包，但重複利用的特性讓CP值非常高，長期下來反而更划算。

No.3 矽藻土

矽藻土以天然、速乾著稱，是近年網友熱推的「質感系除濕素材」。其多孔結構能迅速吸水、再自然釋放，常見於浴室地墊、杯墊、香氛石等生活小物，也有人會把小塊矽藻土放進食材收納罐或調味罐中，協助維持乾燥、不易結塊。不少人分享「洗完澡踩起來瞬間乾」、「放在洗手台旁再也不濕滑」的實際心得，是家事達人的愛用品。不過使用上要注意，矽藻土並不適合陽光直曬，平時可用細砂紙輕輕打磨表面去除髒污，並保持通風、避免長時間浸水。外型簡約又實用，成為兼具功能與美感的除濕代表。

另外，在教育部「綠色學校夥伴網路」的教材示範中，也有以矽藻土延伸為手作杯墊的應用。示範中採用石膏粉與珪藻土約3：2的比例，並加入約62.5克的蒸餾水調和成泥狀；攪拌均勻後可依喜好加入少量顏料染色，再倒入簡易模具中靜置一至兩天讓其自然凝固。完全成型後脫模，再用砂紙把表面磨得更平滑，就能完成一個具吸水功能的珪藻土杯墊。這類以正確比例調配、再倒模成形的手作方式，不僅讓吸濕材料有了更有趣的用途，也讓矽藻土從居家小物延伸成兼具環保與創意的DIY材料。

No.2 除濕劑、集水袋

除濕包、掛袋、集水袋到除濕桶，這類平價好物幾乎是家家戶戶的常備品。最大的魅力就在於「看得到效果」，透明袋中逐漸累積的水量，讓人明確感受到除濕成果。

網路上也有許多使用分享，有人說「衣櫃放一包不到一個月就滿水」，也有人發現「鞋櫃味道少一半、吊掛式最省空間」；網友好奇發問：「水滿之後要倒哪裡？」其實除濕劑的水分是吸附空氣中的濕氣與鹽分，直接倒進馬桶或水槽就可以，既方便又不會造成污染。雖然一次性使用稍嫌浪費，但勝在便宜又好買，也有品牌推出可重複使用的微波還原除濕袋，能透過加熱乾燥再利用，兼顧環保與實用，難怪聲量始終居高不下，穩居榜單前段班。

No.1 保持室內通風

通風一直是最簡單、也最省錢的除濕方法。網路討論中大家提到的做法不少，像是開窗、打開電風扇、利用氣窗或循環扇讓空氣流動，都是應付潮濕天氣的基本招數。很多人也會在浴室開抽風機、洗完澡後順手開窗開門，或在晾衣區放一台循環扇，讓濕氣更快散去，既乾爽又省電。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體分析，本項目的聲量高峰出現在今年4月清明節過後，當時天氣開始轉為悶熱潮濕，網友紛紛討論「換季前的除濕對策」。雖然梅雨季尚未正式報到，但這正是濕氣悄悄進屋的時節。提早保持通風，不僅能讓環境更乾爽，也有助減少霉味、延長家具與衣物壽命，讓家裡維持舒適的狀態。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2025年11月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

