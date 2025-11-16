打破世代困境！弘道「不老精神」創新高齡模式 家扶打造全齡扶助鏈守護未來

在台灣社會面臨超高齡化與弱勢兒少兩大嚴峻世代挑戰之際，兩大深耕多年的公益團體——「財團法人弘道老人福利基金會」與「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」，憑藉其長期積累的社會信任與創新實踐，雙雙榮獲「2025第八屆網路口碑之星」的肯定。弘道以「高齡永續」的理念拿下領航創新獎，而家扶則以「全齡扶助鏈」的專業化策略贏得策略卓越獎。這份跨世代的榮耀，展現了兩大公益組織如何以「人」為本，用數據與真實故事，持續為社會帶來正面影響力。

盼消除社會高齡歧視 弘道如何以角色翻轉重塑長者形象？

弘道老人福利基金會以實際行動回應「從高齡出發，走向永續」的願景，將核心焦點放在當前社會最迫切的議題之一：消除對年齡的標籤與歧視。弘道與《網路溫度計DailyView》近期共同調查的《高齡新聞與社群負面關鍵詞分析報告》中指出，社群上充斥著如「老人臭」、「下流老人」等「有害語言」，甚至被媒體延用，加深了社會對高齡者的偏見。弘道認為，最迫切的行動是翻轉語言、去除標籤，讓尊重與理解成為社會的共同語言。

這份信念也引導弘道推動長者「角色翻轉」的創新實踐，弘道希望讓社會看見「長者不只是被照顧的對象，更能是行動者、貢獻者與啟發者」。從早期的「被照顧者」與「需求導向」，到如今的「潛能導向」與「共好參與」，這份理念在弘道的各項服務中持續被實踐。

不老騎士、共生社區實踐 弘道年增113%正聲量的關鍵

財團法人弘道老人福利基金會提供

財團法人弘道老人福利基金會提供

在弘道的全台志工站裡，許多年逾七旬的志工仍持續關懷訪視、陪伴獨居長輩，參與社區各項助老服務，讓「老助老」成為社區穩定的力量。其中還有不老騎士化身公益大使，環島途中探訪社區與機構、送餐助弱，追夢又助人。「我知道自己的行動與故事，可以鼓勵更多老人走出家門、勇敢追夢，這比環島更有意義。」百歲騎士郭深森阿公的分享，正是弘道「不老精神」的核心信念。

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

這種信念也引導了弘道在社區服務上的創新實踐，弘道持續推動「共生社區」，讓社區不再以「照顧」為出發，而是以居民為主體、彼此共生為核心。以高雄「林投好客廳」為例，長輩幫青年家庭照顧孩子、青年教阿公阿嬤用手機，世代在互助中建立信任與連結。弘道分享，年近七旬的阿英阿姨在這裡不是需要被照顧的人，而是投入社區服務，成為社區充滿溫度的重要一員。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查發現，正是這種長者「從被照顧者走向社會貢獻者」的積極行動，帶動弘道的品牌正面聲量成長113.7％。弘道強調，這份榮耀不只是對基金會的肯定，更將高齡議題推向公眾視野，成為社會共同討論的焦點。

重拾長者尊嚴！不只滿足需求 更從生命經驗喚回生命動機

弘道成立三十年來，始終堅持「以人為本」的使命，希望帶給長輩自主、尊嚴、安心與精彩的老後生活。一個個成功個案，讓弘道贏得了信任，也帶動弘道近一年來的ESG相關聲量提升54.4％，展現了公眾對其服務理念的高度認同。

1、89歲的阿世阿公因嗜睡常臥床，居服員起初需與「睡神拔河」，後來從聊天得知他熱愛釣魚，便以釣魚回憶引導互動。兩年努力下，阿公從需乘輪椅到願意每天外出，重新與世界連結。 2、年輕時愛唱歌的劉伯伯，因失智症曾情緒慌亂。透過社區據點的唱歌課，他循序找回節奏與記憶。面對病程，他說「幾百萬債務我都敢扛，失智症沒什麼好怕」，以積極的態度成為面對疾病的典範。 3、阿明阿公跌倒後長期不敢出門，體力與信心流失。但據點未曾放棄，透過接送與復健陪伴，他從坐輪椅、倚四腳拐杖，到如今能獨立緩步。「我在這裡，有人在等我上課。」據點成了阿明阿公重建日常的力量。

這些故事展現了弘道的服務精神：「不只滿足日常需要，更透過長期陪伴、從生命經驗喚回動機，協助長輩重建功能與尊嚴。」弘道也表示，社會大眾的信任已轉化為實質支持：「志工更願意加入、企業更願意合作、捐款人更放心託付，讓我們在推動高齡服務與拓展影響力的道路上，得以走得更穩、更深。」

家扶花75年建立社會信任 全齡扶助鏈守護未來希望

財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會提供

財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會提供

如果說弘道成功接住了世代的黃昏，那麼家扶則以其「策略卓越」的長期佈局，穩穩地守護著世代的黎明。

家扶基金會贏得策略卓越獎的基石，來自於其長期承諾與專業積累。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查發現，家扶在20年間幫助國內外貧困兒少成長自立人數超過50萬，這份驚人的長期影響力讓網友對家扶的ESG表現歸納為「極高信任感與無條件的支持」。家扶也直言「社會信任並非一朝一夕建立，而是來自家扶75年來持續做對的事。」

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

家扶強調服務的「可持續性」，不只是提供即時補助，而是透過教育、能力培育、家庭功能的修復，讓家庭逐漸自立。例如，家扶的青年脫貧方案今年更著重於「社會韌性」的建構，透過理財觀念、生涯探索、心理健康支持、人際關係等課程的專業設計，確保了青年們能帶著一套面對未來的能力，從根本上邁向長遠的自立，帶動近一年ESG正面聲量上升47.1%。這套跨領域、跨年齡的「全齡扶助鏈」，以其專業嚴謹的服務機制，確保了善念能持續擴散，成為推動服務持續下去的最堅實後盾。

讓愛延續、共築未來 兩大口碑之星的永續承諾

榮獲「2025第八屆網路口碑之星」的肯定，讓弘道與家扶的公益議題成為社會共同討論的焦點。弘道表示，將以「活力、開放、勇敢、踏實」的核心價值持續創新，家扶則堅守「讓愛延續、讓希望發生」的使命。面對數位時代，兩大基金會都保持開放心態，表示將積極探索AI與大數據的應用，期盼能更精準地理解不同世代的需求、提升服務效率。這份來自社會的高度信任與肯定，將持續轉化為推動兩大公益巨頭在各自領域持續堅守、不斷創新的永續動能。

