影／颱風與東北季風共伴效應帶來雨水 大屯山向天蝦大爆發

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
鳳凰颱風與東北季風共伴效應下為陽明山國家公園帶來大量雨水，大屯山區向天池的鵠沼枝額蟲大爆發，鵠沼枝額蟲別名向天蝦，台灣本島只有在陽明山國家公園的向天池生長，登山客在暗夜點著頭燈，就會群聚湧來向天蝦，密密麻麻的讓有密集恐懼症的人頭皮發麻。

向天池在大屯山區，是一個季節性火山湖，平常是乾涸的，只有在颱風或豪雨大量降雨，且積水持續足夠長的時間（約1～2周），達到一定水位和時間才能讓湖沼枝額蟲的卵孵化、成長並完成繁殖循環，一旦池水乾涸便會死亡，留下卵在土中繼續等待下一次積水。特殊的地質條件與氣候變化結合，形成了這種獨特的生態環境。

鵠沼枝額蟲的生存極度依賴向天池的特定條件，這種條件在全台灣其它地方極為罕見，被視為陽明山國家公園的特有物種，如果來觀看記得不要用容器或是手去抓，鵠沼枝額蟲其實膽小易受到驚嚇，擅入指定以外之地區從事水域遊憩活動、捕捉動物之行為會因違反國家公園法而受罰。

許多向天蝦的尾部已經抱著黃色的卵準備下蛋。記者邱德祥／攝影
許多向天蝦的尾部已經抱著黃色的卵準備下蛋。記者邱德祥／攝影
國家公園 陽明山 鳳凰颱風
