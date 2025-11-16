聽新聞
影／颱風與東北季風共伴效應帶來雨水 大屯山向天蝦大爆發
鳳凰颱風與東北季風共伴效應下為陽明山國家公園帶來大量雨水，大屯山區向天池的鵠沼枝額蟲大爆發，鵠沼枝額蟲別名向天蝦，台灣本島只有在陽明山國家公園的向天池生長，登山客在暗夜點著頭燈，就會群聚湧來向天蝦，密密麻麻的讓有密集恐懼症的人頭皮發麻。
向天池在大屯山區，是一個季節性火山湖，平常是乾涸的，只有在颱風或豪雨大量降雨，且積水持續足夠長的時間（約1～2周），達到一定水位和時間才能讓湖沼枝額蟲的卵孵化、成長並完成繁殖循環，一旦池水乾涸便會死亡，留下卵在土中繼續等待下一次積水。特殊的地質條件與氣候變化結合，形成了這種獨特的生態環境。
鵠沼枝額蟲的生存極度依賴向天池的特定條件，這種條件在全台灣其它地方極為罕見，被視為陽明山國家公園的特有物種，如果來觀看記得不要用容器或是手去抓，鵠沼枝額蟲其實膽小易受到驚嚇，擅入指定以外之地區從事水域遊憩活動、捕捉動物之行為會因違反國家公園法而受罰。
