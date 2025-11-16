入秋最強冷空氣明起南下北東轉雨 吳德榮：周三周四苗栗以北探12度

把握今天好天氣，明起要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地晴朗、秋高氣爽，白天舒適微熱、早晚涼；北海岸、東北部晚有局部短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部17至29度、中部17至32度、南部18至33度及東部16至30度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢。

吳德榮表示，周二(18日)東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。周三、四(19、20日)迎風面水氣逐日減少，周三北海岸、大台北東側、東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，周四天氣好轉，白天起氣溫回升。

吳德榮說，由於南下台灣冷空氣已調整得較原模擬弱，但周三、四清晨苗栗以北仍將出現12度左右平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖未達「大陸冷氣團」的強度，氣溫比前周低了不少，仍應注意穿著調整。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五、六(21、22日)迎風面水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。