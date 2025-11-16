影／超愛吃炸雞…他37歲腦中風後決心減重 1年減55公斤

屏東縣43歲張嘉豪他在37歲時從鬼門關前走一遭，當時胖到135公斤，某天深夜，他從電腦桌前站起來突然聽到「登！」血管爆裂聲，他警覺自己左半邊癱了，拖著右半邊還能動身軀叫醒舅舅趕緊載他就醫。為了健康，他花一年飲食控制減重55公斤，維持6年不復胖。

身高180公分張嘉豪，家族有慢性疾病高血壓病史，他說，年輕時「靠勢」總認為疾病不會找上他，輕忽飲食習慣，很愛吃炸物，一周7天幾乎5到6天晚餐吃鹹酥雞或炸雞，體重直線上升飆破百公斤。

張嘉豪說，平日晚睡，37歲時某天深夜12時，他一如往常，從電腦桌前站起來要去睡覺，突然驚覺不對，「醒著時候腦出血」，他形容，就像橡皮筋拉到最緊繃時，突然拿剪刀剪斷「登！」一聲，血管爆裂了。

「我腦中風了！」張嘉豪說，右腦出血影響身體左半邊無法動彈，他拖著右邊身軀慢慢爬到舅舅房間，請舅舅載他到醫院就醫，一到急診室，血壓飆到兩百多，隨即送加護病房觀察，住院近一個月後出院。

「死神拿著鐮刀在背後追著你！」張嘉豪形容，腦中風讓他警覺健康重要性，展開復健、減重，飲食控制，他怕面臨二次中風，採漸進式，先戒掉餐與餐之間零食，這對愛吃零食、嘴巴幾乎停不下來的他，是一大挑戰。

「吃對時間只吃三餐、到只吃原形食物，到最後吃對熱量」，張嘉豪說，熱量赤字一定會瘦，循序漸進改變飲食，起初腦中風後他幾乎沒有味覺，慢慢學會清淡飲食。

張嘉豪說，之後開始168的飲食習慣，中午12時到晚間8時，只吃2餐，晚間7時前將晚餐全部吃完，吃完晚餐後，到住家附近散步走路消化。

張嘉豪是屏東縣衛生局約用人員，衛生局下班後，他也加入衛生局運動班，搭配一周兩次運動課程，跳高強度間歇有氧運動，飲食控制搭配運動，他在一年內從135公斤減重55公斤，他形容，以前走路時連半層樓都走不動，會很喘，膝蓋關節痛，減重後，「卸下很多包袱」。

張嘉豪的體重如今維持在85到90公斤，搭配身高，加上作息飲食，他說，對身體負荷不會太大，「減重是為健康、為了自己，瘦下來後的維持更是關鍵」，他從愛吃炸物到如今不碰炸物，「飲食習慣內化融入生活」，面對炸物他也沒有想吃的衝動，重點在於「習慣」。