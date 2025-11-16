屏基護理師兩個孩子的媽 看到健檢紅字驚呼健康重要

屏東基督教醫院護理師47歲的鄭孟爰在2019年員工健檢時赫然發現肝功能異常，一度懷疑是不是檢驗數字出錯，才警覺體重過胖，到屏基減重門診看診，她使用近半年「瘦瘦筆」，加上她對自己極高飲食控制，減重10公斤，至今3年沒復胖。

身高153公分的鄭孟爰是二寶媽，年輕時體型嬌小，生完兩個孩子後，體重邁向顛峰，最胖來到60多公斤。因為屏東基督教醫院每年都要求員工健康檢查，未料在固定員工健檢報告，發現肝功能出現異常。

鄭孟爰說，以前都要輪大小夜班，當時健康檢查都很正常，來到屏基工作後都是周一到周五固定上下班的門診護理師，怎麼健檢報告出現紅字，當時真的嚇了一大跳，還一度懷疑是健檢報告數字錯了。

後來決定面對現實，看到體重往橫的發展，鄭孟爰說，她先就診處理肝功能異常，膽固醇超標，後來決定看減重門診，當時她決定自費瘦瘦筆，花了約半年使用4個瘦瘦針，體重從60公斤減10公斤，之後就一直維持在50公斤上下，最低有47公斤。

搭配瘦瘦筆，加上嚴格飲食控制，鄭孟爰說，瘦瘦筆會有飽足感，也不容易想吃東西，瘦瘦筆結束後，她仍維持飲食控制，不碰澱粉、不吃米飯，不吃乾麵吃湯麵，湯麵只吃麵不喝湯，吃東西的順序也是先吃菜為主。

鄭孟爰說，飲食習慣控制後，胃也變小，現在無法吃吃到飽，以前速食漢堡的套餐可以一人吃完，現在光是漢堡吃半個就吃不下，晚間7時之後就不吃東西。