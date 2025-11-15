長期使用瘦瘦針有藥物耐受性 減重靠這2招較保險

聯合報／ 記者萬于甄郭韋綺宋原彰／連線即時報導
控制血糖、減重的「瘦瘦針」正夯。（本報資料照片）
控制血糖、減重的「瘦瘦針」正夯。（本報資料照片）

國人肥胖比例逐年上升，不少人為求減重狂打瘦瘦針以致大缺貨。據衛生福利部資料顯示，南部肥胖率普遍高於北部，醫師與營養師皆認為，飲食生活與持續運動才是減重關鍵，需靠自覺和意志力願意改變，才能真正維持身材。

奇美醫院營養科營養師吳宜峯指肥胖與生活型態及飲食文化息息相關，減重策略上，「吃」確實比「動」更關鍵，尤其南部炎熱，民眾偏好冷飲、含糖飲料及油炸類食物，加上外食比例高、活動量相對不足，熱量的攝取容易超過消耗；北部生活步調快、交通仰賴步行與大眾運輸，日常活動量較高，有助於體重控制。

為求減重，國內近年掀起減重針劑熱潮，俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物成為減重搶手貨，高雄榮民總醫院代謝減重中心主任陳盛世指出，「胰妥讚」目前貨源充足，因副作用大，市場反應不如兩種腸泌素結合，能抑制食慾、延緩胃排空的「猛健樂」。

但他強調，長期使用瘦瘦針會產生藥物耐受性，需加大劑量以維持效果，存在一定風險，「瘦瘦針只是輔助，若缺乏自覺與節制，體重仍將反彈」。

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧則說，瘦瘦針最初是為控制糖尿病，高劑量瘦瘦針雖可達到類似減重手術效果，但為避免停藥後體重與血糖回升，治療上更需注重建立良好生活習慣。

吳宜峰建議，民眾應規律飲食、避免宵夜與含糖品，每天睡滿七小時並做好壓力控管，減少荷爾蒙造成的脂肪囤積。外食族則可從減糖、少油、多菜著手，蔬菜每日4到5份並多樣化，搭配足量水分。日常多步行、爬樓梯或家務，每周至少150分鐘中等強度運動，並加入兩次阻力訓練，維持肌肉與代謝。

減重 肥胖
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

短髮才是40+的漂亮解答？三位女神證明了「顯老、年輕」的差異

爆紅減重針、降脂藥傳缺貨 影響患者？食藥署：供貨正常

自費減重藥、降血脂藥傳缺貨 食藥署：供應正常

糖尿病友破250萬 籲控糖、減重、護心腎

相關新聞

扯！醫院不清楚公費疫苗施打資格 民眾被收千元費用

公費流感疫苗自今年10月起開始施打，截至11月13日已接種逾563萬劑，目前全台約剩約100萬劑。不過有新生兒家長表示，...

晴暖天氣只到明天…下周起冷空氣強襲 全台大降溫

把握周末好天氣，中央氣象署表示，明天東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；水氣稍增多，基隆北海岸、宜蘭地區及...

瘦瘦筆屬處方用藥 網購、水貨、代購 觸法

瘦瘦筆在台灣屬於處方用藥，需由醫師開立使用，價格約落在1.2至1.4萬元。有民眾為了省錢，轉往日本代購，或私下購買「水貨...

打瘦瘦筆4成無效果 長期使用傷新陳代謝

「瘦瘦筆」掀起全球減重風潮，許多民眾為了快速變瘦而爭相施打，但減重醫師提醒，臨床上約有三至四成患者施打後「完全沒效」，且...

全民減肥運動 1年減55公斤 根本換了一個人

去年各縣市過重或肥胖人口平均比率逼近4成，減重幾乎成為「全民運動」，體重不僅關乎外貌，更攸關健康，許多疾病都明確指出「肥...

屏基護理師兩個孩子的媽 看到健檢紅字驚呼健康重要

屏東基督教醫院護理師47歲的鄭孟爰在2019年員工健檢時赫然發現肝功能異常，一度懷疑是不是檢驗數字出錯，才警覺體重過胖，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。