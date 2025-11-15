聽新聞
氣候遊行 籲談判納在地聲音

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／貝倫報導
氣候正義全球大遊行昨在貝倫登場，三萬名來自各地的原住民、漁民等走上街頭，訴求COP談判納更多在地聲音。記者潘俊宏／攝影
氣候正義全球大遊行昨在貝倫登場，三萬名來自各地的原住民、漁民等走上街頭，訴求COP談判納更多在地聲音。記者潘俊宏／攝影

「為亞馬遜人民而走！」「埋葬所有化石燃料！」由人民峰會發起的「氣候正義全球大遊行」，昨在聯合國氣候變遷大會（COP30）舉辦地貝倫登場，三萬名來自世界各地的原住民、漁民、青年、工人、環保團體走上街頭，痛批COP以氣候轉型之名，迫使在地居民流離失所，訴求談判納入更多在地聲音，提出兼具氣候正義的解方。

氣候遊行是COP行之有年的傳統，過去幾屆皆因主辦國政治因素，遊行無法在城市裡舉行，只能小規模在會場內繞場發聲。今年的遊行是暌違三年重回街頭，各團體從貝倫市中心一路走到談判會場周圍，各色旗幟飄揚，整個城市都感受到亞馬遜雨林原住民受到的氣候衝擊，以及各國團體對氣候談判的不滿與怒吼。

來自巴西南部大西洋森林的廿四歲原住民伊莎貝爾，帶著年僅一歲兒子來參加遊行。她說，氣候變遷深深影響了農業，也影響她養家活口的收入，「我們明顯感到天氣愈來愈熱，很擔心下一代的未來。」十九歲委內瑞拉女生凱特原住這片土地，是來自帕薩布拉族的印第安人，她希望「西方國家尊重我們的生活方式、傳統以及我們與森林的連結。」

土耳其和澳洲正在爭取明年COP31的主辦權，來自氣候正義聯盟的Ece從土耳其飛了兩天來到貝倫，高舉標語聲援上月遭襲擊過世的土耳其環境議題記者托松，要求伸張氣候正義。Ece說，她不支持土耳其舉辦COP31，「一場虛假談判，卻會因為舉辦成本，為我們的城市和人民帶來更多的稅和汙染」。

遊行團體表示，各國每年齊聚COP，但提出來的市場解決方案如碳信用、森林補償等，實則都在加劇不平等，主要碳排國仍繼續汙染環境。全球氣候正義遊行要求，攸關氣候未來的決定應基於正義、人民和捍衛生命，而不是基於歷史上主導聯合國談判的經濟利益。

遊行前一天，亞馬遜地區的蒙杜魯庫族人發動約五十人，在會場外發動抗議並阻擋入口，要求與總統魯拉見面，導致峰會入口一度關閉，在軍警驅散抗議者後才重新開放，凸顯本屆峰會抗議聲浪。

