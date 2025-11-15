魚虎幼魚大減 疑因「三間」入侵

日月潭遭外來種「魚虎」入侵後，每年夏天電撈「魚虎球」抑制族群擴大，去年僅捕獲三千尾，今年更降至八四四尾。南投縣府表示，電撈量連年減少並創新低，感覺上是防治見效，但是地方懷疑恐與新興外來觀賞魚種「三間」增加有關，明年將調查確認。

南投縣府指出，魚虎早年疑遭人放生入侵日月潭，因成魚體型大、食性凶猛，在潭中幾無天敵，成「潭中惡霸」；每年五、六月築巢交配期，入夏魚卵孵化繁衍，幼魚會在成魚護幼下，集結成魚虎球出動獵食，威脅本土魚類生存環境。

縣府與清大團隊、漁民合作在繁殖期電撈魚虎球，二○二三年曾高達三點五萬尾，去年驟降至三千尾，今年更降至八四四尾，創歷年新低。

清大生命科學系退休教授曾晴賢指出，魚虎為高級掠食者，生長速度快，比原生魚種大約十倍，且一次可產下數百尾小魚，成魚還會在旁照顧幼魚，降低被捕食機率；加上牠們聰明、難以捕抓，數量快速攀升。

漁民反映，連箱網養殖的活魚都常遭魚虎咬破網子偷食，甚至能一口吞下與自己大小相當的魚。遇到人靠近，則立刻停止掠食，並迅速找到破口逃逸，顯示其高度警覺與適應力。

不過，當地漁民二年多前發現潭區有新興外來魚種「皇冠三間」、「帝王三間」，同樣生性凶猛，以小魚、魚苗與大型無脊椎動物為食，也吃魚虎的魚苗，地方懷疑皇冠三間兩年間的繁衍增加，造成使魚虎球電撈量減少。

當地漁民說，三間是觀賞魚種，小時候養起來漂亮，但大起來也驚人，體長至少四、五十公分，帝王三間甚至可長到九十公分，行動速度快，會衝向魚虎球吃幼魚，自然影響魚虎族群。

縣府表示，明年除了防治魚虎，也將評估調查皇冠三間在族群擴張狀況，並探討如何移除，避免族群擴大，降低對潭內本土種魚蝦的影響。