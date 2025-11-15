聽新聞
0:00 / 0:00

魚虎幼魚大減 疑因「三間」入侵

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投報導

日月潭遭外來種「魚虎」入侵後，每年夏天電撈「魚虎球」抑制族群擴大，去年僅捕獲三千尾，今年更降至八四四尾。南投縣府表示，電撈量連年減少並創新低，感覺上是防治見效，但是地方懷疑恐與新興外來觀賞魚種「三間」增加有關，明年將調查確認。

南投縣府指出，魚虎早年疑遭人放生入侵日月潭，因成魚體型大、食性凶猛，在潭中幾無天敵，成「潭中惡霸」；每年五、六月築巢交配期，入夏魚卵孵化繁衍，幼魚會在成魚護幼下，集結成魚虎球出動獵食，威脅本土魚類生存環境。

縣府與清大團隊、漁民合作在繁殖期電撈魚虎球，二○二三年曾高達三點五萬尾，去年驟降至三千尾，今年更降至八四四尾，創歷年新低。

清大生命科學系退休教授曾晴賢指出，魚虎為高級掠食者，生長速度快，比原生魚種大約十倍，且一次可產下數百尾小魚，成魚還會在旁照顧幼魚，降低被捕食機率；加上牠們聰明、難以捕抓，數量快速攀升。

漁民反映，連箱網養殖的活魚都常遭魚虎咬破網子偷食，甚至能一口吞下與自己大小相當的魚。遇到人靠近，則立刻停止掠食，並迅速找到破口逃逸，顯示其高度警覺與適應力。

不過，當地漁民二年多前發現潭區有新興外來魚種「皇冠三間」、「帝王三間」，同樣生性凶猛，以小魚、魚苗與大型無脊椎動物為食，也吃魚虎的魚苗，地方懷疑皇冠三間兩年間的繁衍增加，造成使魚虎球電撈量減少。

當地漁民說，三間是觀賞魚種，小時候養起來漂亮，但大起來也驚人，體長至少四、五十公分，帝王三間甚至可長到九十公分，行動速度快，會衝向魚虎球吃幼魚，自然影響魚虎族群。

縣府表示，明年除了防治魚虎，也將評估調查皇冠三間在族群擴張狀況，並探討如何移除，避免族群擴大，降低對潭內本土種魚蝦的影響。

日月潭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日月潭魚虎球暴減 電撈量不到千尾…縣府曝疑有「新魚王」崛起

外國人讚日月潭像最美小鎮！他質疑「膨風」：商圈弄得像夜市

日月潭飯店套房一晚要價4.7萬「不是最貴」 網驚：有含來回機票？

第十二屆日月潭環湖馬拉松盛大開跑 公益與健康同行 點亮湖畔秋色

相關新聞

扯！醫院不清楚公費疫苗施打資格 民眾被收千元費用

公費流感疫苗自今年10月起開始施打，截至11月13日已接種逾563萬劑，目前全台約剩約100萬劑。不過有新生兒家長表示，...

晴暖天氣只到明天…下周起冷空氣強襲 全台大降溫

把握周末好天氣，中央氣象署表示，明天東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；水氣稍增多，基隆北海岸、宜蘭地區及...

瘦瘦筆屬處方用藥 網購、水貨、代購 觸法

瘦瘦筆在台灣屬於處方用藥，需由醫師開立使用，價格約落在1.2至1.4萬元。有民眾為了省錢，轉往日本代購，或私下購買「水貨...

打瘦瘦筆4成無效果 長期使用傷新陳代謝

「瘦瘦筆」掀起全球減重風潮，許多民眾為了快速變瘦而爭相施打，但減重醫師提醒，臨床上約有三至四成患者施打後「完全沒效」，且...

全民減肥運動 1年減55公斤 根本換了一個人

去年各縣市過重或肥胖人口平均比率逼近4成，減重幾乎成為「全民運動」，體重不僅關乎外貌，更攸關健康，許多疾病都明確指出「肥...

屏基護理師兩個孩子的媽 看到健檢紅字驚呼健康重要

屏東基督教醫院護理師47歲的鄭孟爰在2019年員工健檢時赫然發現肝功能異常，一度懷疑是不是檢驗數字出錯，才警覺體重過胖，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。