瘦瘦筆屬處方用藥 網購、水貨、代購 觸法

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

瘦瘦筆在台灣屬於處方用藥，需由醫師開立使用，價格約落在1.2至1.4萬元。有民眾為了省錢，轉往日本代購，或私下購買「水貨」。醫師提醒，低溫保存藥品若在運送過程變質，民眾難求償，也不清楚是否會出現後遺症，呼籲政府重視並嚴格稽查。

中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢表示，瘦瘦筆屬於處方藥，若民眾透過網路或他人轉售取得，屬於非法購藥行為，不僅違法還可能買到假藥，或保存不當的藥品，瘦瘦筆需冷藏保存，若運送過程未控溫，藥品恐變質。

食藥署去年啟動藥品違規樣態稽查，調查487家，其中違規家數達85件，違規型態包含，並非藥商卻販售瘦瘦筆，其最常見違規的場域於網路，常透過LINE或蝦皮等管道販售。

桃園就曾查過，有民眾並沒有藥商身分，用LINE販售瘦瘦筆，查獲後已依法裁處，而去年食藥署總計開出260萬元的罰單。

食藥署說，處方藥依法不得於網路、社群平台或其他非正規通路販售。代購取得的瘦瘦針水貨，其來源不明，且可能涉及偽藥風險，民眾應特別留意，切勿自行從網路購買來路不明的產品。

