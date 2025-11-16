聽新聞
打瘦瘦筆4成無效果 長期使用傷新陳代謝

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

「瘦瘦筆」掀起全球減重風潮，許多民眾為了快速變瘦而爭相施打，但減重醫師提醒，臨床上約有三至四成患者施打後「完全沒效」，且效果會隨時間遞減，長期使用更恐損害身體代謝機制。專家強調，真正能長久維持體重的，仍是規律運動與健康飲食。

瘦瘦筆的成分為腸泌素類（GLP-1）藥物，原本用於治療糖尿病，能延緩胃排空、增加胰島素分泌、抑制食慾與促進代謝。因被發現具有減重效果，美國食藥署將其核准為肥胖症治療藥物；在台灣則屬處方藥，須由醫師評估後使用。

開業減重醫師劉伯恩說，人工腸泌素會長期刺激體內機制，可能造成自然分泌功能「鈍化」，甚至引發胰島素分泌細胞萎縮，影響身體正常調節。曾有患者施打瘦瘦筆後六到七小時血糖驟降，出現暈眩、嘔吐、心跳加速，差點休克。他表示，注射後可能出現低血糖、脫水等副作用，並非人人適用。

他臨床觀察，約八成使用者是為了「醫美瘦」，真正符合糖尿病或病態性肥胖適應症者僅兩成。施打後三至四成完全沒效果；通常第一個月體重下降最明顯，第二個月效果減半，第三個月幾乎停滯。此外，肥胖成因多元，有些人是代謝型肥胖或荷爾蒙失衡，使用GLP-1類藥物根本無效。

中壢天晟醫院體重管理中心主任徐光漢指出，藥物雖能抑制食慾，但若缺乏肌肉訓練，減重過程會連帶流失肌肉量；停藥後回補的則多是脂肪，使體脂率升高、代謝變慢，下次想再瘦就更困難。長期使用瘦瘦筆會使藥效遞減，需提高劑量才能維持效果，形成惡性循環。

打瘦瘦筆4成無效果 長期使用傷新陳代謝

