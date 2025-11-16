全民減肥運動 1年減55公斤 根本換了一個人

去年各縣市過重或肥胖人口平均比率逼近4成，減重幾乎成為「全民運動」，體重不僅關乎外貌，更攸關健康，許多疾病都明確指出「肥胖」會大幅增加罹病，以及罹病後死亡率；面對體重危機，有人依舊不忌口，胖到中風險些喪命；也有人因肥胖的外貌遭公審後，決心減重而找回健康。

高雄市議員鄭孟洳曾是衣著5L尺寸的「棉花糖女孩」，飽受酸民攻擊「太肥、太醜」，決心瘦身後每周3次、每次1小時練拳擊有氧，並嚴控飲食，甩肉30公斤，穿回M號的衣服。先前她在臉書公開初任議員的舊照，巨大反差令人驚呼「根本換了一個人」。

雲林縣議員洪如萍也曾是「重量級」民代，體重一度逼近90公斤，新冠疫情時開始減重，規律運動、減澱粉、戒零食，每天拍照記錄3餐督促自己，1年內減逾10公斤，瘦到鄉親認不得。

屏東縣府約用人員張嘉豪6年前腦中風，險些踏進鬼門關。他說，年輕時不忌口，1周5、6天吃炸雞、鹹酥雞，體重破百。37歲某夜起身時突聽到血管爆裂聲，半身隨即癱軟，拖著右半身爬到舅舅房間求救。

死裡逃生後，張嘉豪積極減重，除飲食清淡，每天只吃2餐並維持餐後散步，1年內從135公斤減了55公斤，6年未復胖。

雲林縣阿文三餐外食，7年胖20公斤，想控制飲食卻屢屢破功。後來參加減重比賽，努力調整飲食，隊友們相互激勵，減掉13公斤，直呼「健康飲食沒有想像難，重點要管住自己的嘴」。