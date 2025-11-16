聽新聞
全民減肥運動 1年減55公斤 根本換了一個人

聯合報／ 記者劉星君郭韋綺陳雅玲王昭月／連線報導
雲林縣日前首度舉辦減重比賽，近900人參賽成功減重逾1800公斤，最高紀錄減重16.1公斤，參賽者「阿文」在2個月內靠著健康吃及規律運動，加上團隊力量督促，減重13.2公斤，名列前茅。記者陳雅玲／攝影
雲林縣日前首度舉辦減重比賽，近900人參賽成功減重逾1800公斤，最高紀錄減重16.1公斤，參賽者「阿文」在2個月內靠著健康吃及規律運動，加上團隊力量督促，減重13.2公斤，名列前茅。記者陳雅玲／攝影

去年各縣市過重或肥胖人口平均比率逼近4成，減重幾乎成為「全民運動」，體重不僅關乎外貌，更攸關健康，許多疾病都明確指出「肥胖」會大幅增加罹病，以及罹病後死亡率；面對體重危機，有人依舊不忌口，胖到中風險些喪命；也有人因肥胖的外貌遭公審後，決心減重而找回健康。

高雄市議員鄭孟洳曾是衣著5L尺寸的「棉花糖女孩」，飽受酸民攻擊「太肥、太醜」，決心瘦身後每周3次、每次1小時練拳擊有氧，並嚴控飲食，甩肉30公斤，穿回M號的衣服。先前她在臉書公開初任議員的舊照，巨大反差令人驚呼「根本換了一個人」。

雲林縣議員洪如萍也曾是「重量級」民代，體重一度逼近90公斤，新冠疫情時開始減重，規律運動、減澱粉、戒零食，每天拍照記錄3餐督促自己，1年內減逾10公斤，瘦到鄉親認不得。

屏東縣府約用人員張嘉豪6年前腦中風，險些踏進鬼門關。他說，年輕時不忌口，1周5、6天吃炸雞、鹹酥雞，體重破百。37歲某夜起身時突聽到血管爆裂聲，半身隨即癱軟，拖著右半身爬到舅舅房間求救。

死裡逃生後，張嘉豪積極減重，除飲食清淡，每天只吃2餐並維持餐後散步，1年內從135公斤減了55公斤，6年未復胖。

雲林縣阿文三餐外食，7年胖20公斤，想控制飲食卻屢屢破功。後來參加減重比賽，努力調整飲食，隊友們相互激勵，減掉13公斤，直呼「健康飲食沒有想像難，重點要管住自己的嘴」。

相關新聞

扯！醫院不清楚公費疫苗施打資格 民眾被收千元費用

公費流感疫苗自今年10月起開始施打，截至11月13日已接種逾563萬劑，目前全台約剩約100萬劑。不過有新生兒家長表示，...

晴暖天氣只到明天…下周起冷空氣強襲 全台大降溫

把握周末好天氣，中央氣象署表示，明天東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；水氣稍增多，基隆北海岸、宜蘭地區及...

瘦瘦筆屬處方用藥 網購、水貨、代購 觸法

瘦瘦筆在台灣屬於處方用藥，需由醫師開立使用，價格約落在1.2至1.4萬元。有民眾為了省錢，轉往日本代購，或私下購買「水貨...

打瘦瘦筆4成無效果 長期使用傷新陳代謝

「瘦瘦筆」掀起全球減重風潮，許多民眾為了快速變瘦而爭相施打，但減重醫師提醒，臨床上約有三至四成患者施打後「完全沒效」，且...

屏基護理師兩個孩子的媽 看到健檢紅字驚呼健康重要

屏東基督教醫院護理師47歲的鄭孟爰在2019年員工健檢時赫然發現肝功能異常，一度懷疑是不是檢驗數字出錯，才警覺體重過胖，...

