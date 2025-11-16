聽新聞
0:00 / 0:00

多管齊下 全糖城市台南瘦成中段班

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎萬于甄林伯驊／連線報導

台南是美食之都，賴清德總統任副總統時曾想請中共總書記習近平吃蝦仁飯配全糖珍奶，當時台南市長黃偉哲為此分享3家珍奶榜單，引發熱議，「全糖城市」封號不脛而走。不過，曾是六都最胖的台南，去年肥胖率降至「中段班」的第13名，南市衛生局分析，主因為多管齊下培養運動風氣，讓糖分帶來「威脅」相對減小。

台南小吃聞名，市長黃偉哲為推廣小吃，加上禁不住美食誘惑，擔任市長4年就胖10公斤，但他發起帶頭減重，2024年台南市民BMI（身體質量指數）與肥胖率，已由六都最高的43.2％降至39.7％，成功甩掉「最胖城市」負面標籤。

衛生局長李翠鳳說，台南人「甜甜的」飲食口味、習慣其實都沒改變，2022年台南是六都最「重」，去年已降為6都第3名，主要是常規運動人口上升，市府這幾年加強推動飲食均衡，衛生所也推薦旅遊步道，多管齊下帶動運動風氣，糖分「威脅」相對較小。

衛生局國民健康科表示，民眾攝取過多糖分，除肥胖，易致癌或引發後天型糖尿病。奇美醫院營養師吳宜峯建議民眾掌握「聰明控糖、避開勾芡、均衡搭配」3原則，其中控糖是關鍵。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鹿陶洋楠西江家古厝環境改善完工 重現百年老聚落風華

財劃法再次修正三讀 黃偉哲批「立法不正義、多修也無益」

影／取消交通助理員開罰單…時力也批評 黃偉哲親上火線回應

花3千萬元買康寧大學台南校地 黃偉哲：活化勿成治安死角

相關新聞

扯！醫院不清楚公費疫苗施打資格 民眾被收千元費用

公費流感疫苗自今年10月起開始施打，截至11月13日已接種逾563萬劑，目前全台約剩約100萬劑。不過有新生兒家長表示，...

晴暖天氣只到明天…下周起冷空氣強襲 全台大降溫

把握周末好天氣，中央氣象署表示，明天東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；水氣稍增多，基隆北海岸、宜蘭地區及...

瘦瘦筆屬處方用藥 網購、水貨、代購 觸法

瘦瘦筆在台灣屬於處方用藥，需由醫師開立使用，價格約落在1.2至1.4萬元。有民眾為了省錢，轉往日本代購，或私下購買「水貨...

打瘦瘦筆4成無效果 長期使用傷新陳代謝

「瘦瘦筆」掀起全球減重風潮，許多民眾為了快速變瘦而爭相施打，但減重醫師提醒，臨床上約有三至四成患者施打後「完全沒效」，且...

全民減肥運動 1年減55公斤 根本換了一個人

去年各縣市過重或肥胖人口平均比率逼近4成，減重幾乎成為「全民運動」，體重不僅關乎外貌，更攸關健康，許多疾病都明確指出「肥...

屏基護理師兩個孩子的媽 看到健檢紅字驚呼健康重要

屏東基督教醫院護理師47歲的鄭孟爰在2019年員工健檢時赫然發現肝功能異常，一度懷疑是不是檢驗數字出錯，才警覺體重過胖，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。