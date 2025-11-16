聽新聞
0:00 / 0:00

運動部去年調查 雲林最胖 高雄變胖

聯合報／ 記者陳雅玲陳雅玲郭韋綺宋原彰／連線報導
國人健康意識抬頭，去年各縣市過重或肥胖人口平均比率逼近4成，減重成為重要課題。示意圖，非新聞當事人。記者陳正興／攝影
國人健康意識抬頭，去年各縣市過重或肥胖人口平均比率逼近4成，減重成為重要課題。示意圖，非新聞當事人。記者陳正興／攝影

據中央統計，去年各縣市BMI過高或肥胖人口平均比率逼近4成，雲林全台第1，六都高雄最高，高雄也是縣市中少見比前年「不瘦反胖」。雲縣衛生局分析，縣內勞動人口多，認為「三餐吃飽較重要」，習慣攝取澱粉、高熱量食物而致胖。高雄則與飲食偏甜、愛喝手搖飲、少運動不無關聯，已跨局處成立健康促進推動小組，力甩肥胖城市之名。

據教育部體育署（現為運動部）調查，2024年各縣市民眾BMI過高或肥胖比率， 雲林居冠，其次為屏東、基隆、高雄、花蓮，最低是新竹市；竹縣、高雄、連江比率則比去年上升。衛福部的資料也顯示，南部肥胖率普遍高於北部。

雲縣衛生局分析，雲林因近5成人口從事農業，勞動人口多，外食比率高，習慣攝取澱粉、高熱量食物，且將勞動當成運動，都是肥胖人口比率居高原因；屏東縣情形類似，衛生局並指屏東地形狹長，外出多以車輛代步，熱量消耗少。

營養師孫兆良指出，南部人對運動觀念有落差，以為散步、走走路就是運動，其實強度不足以消耗熱量。尤其南部飲食口味偏甜，小吃、便當或飲料糖分熱量高，加上飲料店盛行，又添加珍珠、椰果、粉條配料，一杯熱量就爆表。

六都肥胖人口最多的是高雄，衛生局指出，南部飲食偏甜、易讓能量攝取超過所需，且高雄幅員遼闊、通勤多靠汽機車，非運動型活動量偏少，也是肥胖率偏高原因之一。外界誤以為南部運動風氣不足，其實體健署調查的「規律運動率」高雄名列前茅，但可能運動強度、頻率或生活作息仍有落差。

市長陳其邁在議會備詢曾說，「高雄身為BMI最高的城市，不是光采的事」，他責成各局擬定促進健康計畫，要求成立「健康促進推動小組」，協助改變市民生活型態。

衛生局強調，無糖飲品與健康飲食一直是宣導重點，已要求飲料業依規定須標示糖量、熱量，提醒民眾減少攝取。

全台肥胖率最高的雲林縣則推「健康地圖」網站供外食族參考，並由營養師輔導餐飲業者減少糖鹽、選用高纖食材，降低油炸比率推出健康餐點，9月更首辦決戰BMI減重比賽。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

戲獅甲賽事、嘉年華活動滿檔 陳其邁邀民眾參與

高雄這區民眾快儲水！水公司汰換管線 明起連2天停水8小時

台大校園變身農夫市集 優質農畜漁牧產品直送都會區

高雄城市書展開鑼 「邊玩邊讀」吸引親子參加

相關新聞

扯！醫院不清楚公費疫苗施打資格 民眾被收千元費用

公費流感疫苗自今年10月起開始施打，截至11月13日已接種逾563萬劑，目前全台約剩約100萬劑。不過有新生兒家長表示，...

晴暖天氣只到明天…下周起冷空氣強襲 全台大降溫

把握周末好天氣，中央氣象署表示，明天東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；水氣稍增多，基隆北海岸、宜蘭地區及...

瘦瘦筆屬處方用藥 網購、水貨、代購 觸法

瘦瘦筆在台灣屬於處方用藥，需由醫師開立使用，價格約落在1.2至1.4萬元。有民眾為了省錢，轉往日本代購，或私下購買「水貨...

打瘦瘦筆4成無效果 長期使用傷新陳代謝

「瘦瘦筆」掀起全球減重風潮，許多民眾為了快速變瘦而爭相施打，但減重醫師提醒，臨床上約有三至四成患者施打後「完全沒效」，且...

全民減肥運動 1年減55公斤 根本換了一個人

去年各縣市過重或肥胖人口平均比率逼近4成，減重幾乎成為「全民運動」，體重不僅關乎外貌，更攸關健康，許多疾病都明確指出「肥...

屏基護理師兩個孩子的媽 看到健檢紅字驚呼健康重要

屏東基督教醫院護理師47歲的鄭孟爰在2019年員工健檢時赫然發現肝功能異常，一度懷疑是不是檢驗數字出錯，才警覺體重過胖，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。