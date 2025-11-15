快訊

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

國衛院研究曝含馬兜鈴酸中藥與「不吸菸肺癌」有關 國內還有1成分未禁

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
肺癌連續多年為國人十大癌症死因之首，且與國外情況不同，我國肺癌病人多為「不抽菸」患者。示意圖／ingimage
肺癌連續多年為國人十大癌症死因之首，且與國外情況不同，我國肺癌病人多為「不抽菸」患者。示意圖／ingimage

肺癌連續多年為國人十大癌症死因之首，且與國外情況不同，我國肺癌病人多為「不抽菸」患者。中研院士楊泮池投入肺癌研究，並建議政府實施低劑量電腦斷層（LDCT）公費篩檢，目前已納入五癌篩檢項目。他表示，過去為執行研究抽驗的肺癌檢體，近期送至美國檢驗，發現高達20%肺癌病人，有兜鈴酸相關基因變異特徵，可見中藥中的馬兜鈴酸，與不吸菸肺癌有關。

馬兜鈴酸會引發基因突變，過去研究已證實與腎臟癌、肝癌發生有關，不抽菸肺癌病人中，分析台灣169位台灣非吸菸肺腺癌患者中，有共32例、約19%腫瘤樣本，呈現與馬兜鈴酸暴露相關的突變特徵。

國衛院群體健康研究所名譽研究員熊昭說，這些腫瘤樣本為2005年收案，但2003年開始，含馬兜鈴酸中藥共3種成分，已有2種被禁止，僅一項「細辛」尚可合法使用。

熊昭表示，這項研究收案是在2005年，且樣本來自台灣中部地區肺癌患者，早年國內中藥多種藥材都含有馬兜鈴酸，但含馬兜鈴酸中藥已在2003年被禁止，早期病人有部分暴露風險，但禁令實施20年後，近年新增的肺癌案例，接觸馬兜鈴酸的機會較低，可能已不受影響，且要確認馬兜鈴酸是否為肺癌致癌成因，還需針對不同年齡世代肺癌患者進行分析。

楊泮池研究團隊依「非吸菸族群肺癌風險預測模型」，自104年至108年間共納入1萬2011名受試者，前兩年每年進行一次LDCT檢查，之後每兩年篩檢一次，提出肺癌公費篩檢政策建議，目前老菸槍、有肺癌家族史民眾，可接受免費LDCT篩檢。

楊泮池表示，近期最新作法，是結合空汙資訊，及GPS資料，可判斷個別民眾暴露於空汙的風險層級，建議把高空汙暴露民眾，納入免費篩檢對象。

楊泮池強調，LDCT普篩並不必要，但除馬兜鈴酸以外，空汙是已知風險，透過計算模型，民眾只要輸入自己的住處所在，以及居住時間長短，就可算出空汙暴露程度，建議政府針對高空汙暴露民眾，提供公費篩檢，此外，也應提供較可能暴露空汙風險的職業，如消防員等從業人員，免費LDCT篩檢資源，才能進一步降低國內肺癌發生率。

中研院士楊泮池（右二）表示，過去為執行研究抽驗的肺癌檢體，近期送至美國檢驗，發現高達20%肺癌病人，有馬兜鈴酸相關基因變異特徵，可見中藥中的馬兜鈴酸，與不吸菸肺癌有關。記者林琮恩／攝影
中研院士楊泮池（右二）表示，過去為執行研究抽驗的肺癌檢體，近期送至美國檢驗，發現高達20%肺癌病人，有馬兜鈴酸相關基因變異特徵，可見中藥中的馬兜鈴酸，與不吸菸肺癌有關。記者林琮恩／攝影

肺癌 篩檢
