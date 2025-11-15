彰化又流出4萬顆芬普尼蛋！業者喊冤：解除管制後才買的

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處10日稽查龍忠蛋行。圖／台中市食安處提供
台中市食安處10日稽查龍忠蛋行。圖／台中市食安處提供

彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前驗出農藥芬普尼超標，遭農業部要求移動管制，並暫時取消該場溯源碼。台中市食安處10日稽查梧棲的龍忠蛋行，揪出又一批4萬顆藍蛋抽驗芬普尼超標。中市食安處表示，文雅畜牧場是否違規販售？已移彰化縣政府調查；龍忠蛋行在稽查時喊冤，蛋行是在文雅畜牧場解除管制後才購買籃蛋，也是受害者。

彰化縣衛生局11月7日通報「文雅畜牧場」洗選蛋品檢出禁藥芬普尼，檢出芬普尼同批號及相關蛋品皆回收，並通知9縣市預防性下架；彰化動防所指出，6日檢驗蛋雞場雞蛋及飼料，結果都未檢出，8日解除雞場移動管制。

食安處說明，食安處在7日獲報彰化文雅畜牧場洗選蛋品檢出禁藥芬普尼後，主動擴大抽驗，並要求台中市共4家業者販售來源蛋品全面下架回收，11月10日再前往四家業者稽查並且抽檢，查獲其中一家業者龍忠蛋行來自文雅畜牧場的籃蛋含芬普尼代謝物超標，該批200籃共約4萬顆，下架回收38籃，其餘162籃、約3.24萬顆蛋全數賣光。

食安處追查發現，彰化縣政府在8日對文雅畜牧場解除移動管制，龍忠蛋行來是在9日購買並載運新的一批籃蛋，其溯源編號標籤都貼在籃子上，與之前的問題蛋是不同批。

食安處說明，食安處昨晚連夜通報彰化縣政府等相關單位，以釐清是否有流向其他下游業者。至於文雅畜牧場是否涉及違規販售，已請源頭彰化縣政府釐清。食安處強調，將持續滾動式抽驗流通蛋品並密切掌握中央通報資訊，提醒業者應落實進貨來源查核與批次紀錄，隨時配合並持續監督業者下架回收工作，以共同守護市民食安。

食安 牧場
相關新聞

