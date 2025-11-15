普發一萬17日開放ATM領現 郵局主動協助強化動線

普發現金新台幣1萬元上路，中華郵政17日將啟動全台3180台郵局ATM領現服務，並實施走動管理，派員主動關心及協助民眾，同時首週將依現場狀況規劃排隊動線，以緩解排隊情況。

今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，其中ATM領現及郵局臨櫃領現，預計分別於11月17日及11月24日開放。

中華郵政表示，11月17日起全台3180台郵局ATM提供全天候服務，而11月24日起開放全台1294間郵局臨櫃領現首週，將依身分證號實施單雙號分流。

中華郵政說明，郵局ATM機台都有張貼識別貼紙，方便民眾領取，在ATM螢幕點選「全民+1 政府相挺」選項，再插入金融卡並輸入金融卡密碼，依照畫面指示輸入「發放對象健保卡卡號」及「金融卡持卡人身分證號/居留證號」，即可領取1萬元。

依據112年普發現金6000元經驗，當時郵局ATM領現累計120幾萬筆，其中逾65萬筆集中在開放前5天。

為確保ATM領現服務品質，中華郵政表示，全國各地郵局將實施走動管理，派員主動關心及協助客戶解決領現操作問題，ATM領現首週也依現場狀況規劃排隊動線，以緩解排隊情況。