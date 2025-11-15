紀州庵推廣文學閱讀14年 封德屏盼成市民心靈避風港

快訊

中央社／ 台北15日電

位於台北市定古蹟「紀州庵」的藝文空間「紀州庵文學森林」，成立14年，長期推廣文學及閱讀活動；館長封德屏今天表示，期盼紀州庵持續成為市民的心靈避風港。

週年館慶活動上午在紀州庵古蹟「古蹟大廣間」舉行，包括國藝會董事長林淇瀁（向陽）、遠流出版董事長王榮文、日本和歌山市觀光國際課長稻垣隆紀，以及愛亞、林煥彰、廖玉蕙、陳蕙慧、汪詠黛等多位作家出席；日本和歌山武產館合氣道道場並帶來「合氣道演武」示範表演。

封德屏致詞表示，紀州庵在這14年中，跟著文學界、出版界的朋友一起努力，用文學把這個城市的記憶，和喜愛文學、閱讀及藝術的朋友連結在一起，匯成一股文學多樣性的力量，也許當中有許多事未能實踐成功，但這片心靈花園已長出樹芽及花朵。

封德屏說，她跟許多朋友一樣，只要感到壓力時，來到紀州庵，就不再那麼煩躁、焦慮，無形間紀州庵已成為大家的避風港，「感謝大家的陪伴，讓這個文學看來不那麼盛世的時刻，依然成就另一種盛世」。

台北市文化局簡任研究員許宏光致詞表示，紀州庵從老舊房舍到修復完成，歷經了一段時間，但修好房子是一回事，要能持續運作經營才是大工程；紀州庵進駐的14年間，社區的氛圍有很大的改變，成為台北市民的新去處，有風有樹有文化，期盼紀州庵持續為這裡帶來更多活動。

今年館慶活動以「品文學」為主題，其中「可吃的文學」首度公開「作家懷石宴」，推出馬世芳、林立青、韓良憶、古月、吳德亮等5位作家的生命故事及料理，再現紀州庵百年前的日式料亭風華；「可聽的詩篇」推出「向陽與路寒袖當代文學巨擘詠詩音樂會」，由聲樂家演唱詩人向陽、路寒袖的詩作。

此外，今、明兩天在紀州庵文學森林舉辦職人手作市集，現場集結近20攤文創與設計品牌，歡迎民眾參觀。

文學 朋友 向陽
