防非洲豬瘟…中央緊急延後廚餘車裝GPS期限 養豬戶：幹嘛幫你運

非洲豬瘟中央災害應變中心日前要求運送廚餘車輛18日前要裝GPS，引起養豬業者反彈，批扣掉假日根本來不及，應變中心昨晚雖然緊急宣布延至12月7日執行，不過還是引來養豬戶抨擊，要中央把邏輯和配套措施先想好，不要想到什麼就要養豬戶配合。

養豬業者指出，現在還禁止廚餘養豬，卻要養豬戶的廚餘車裝GPS，「不能用廚餘養豬，我幹嘛幫你（政府）運廚餘到焚化爐或化製廚」，政府應該自己僱車運送各地方的廚餘到焚化爐、生質能中心或像泓橋環保科技這類肥料後製廠，怎麼現在會變成養豬戶幫忙送廚餘。

業者強調，具規模的養豬戶通常都有自己的廚餘回收車，收完廚餘一定是回到養豬場蒸煮餵豬，難道還會跑到別地方像建築廢棄物、廢土偷倒，不餵豬？政府的邏輯有問題，要裝GPS的應該是非養豬戶的廚餘回收車。

不過既然規定要裝GPS養戶認為沒問題，因為運豬車早就裝了GPS，養豬的廚餘車裝GPS技術和費用都沒什麼問題，但是命令下來，扣掉今明天兩天假日，就剩下周一（17日）一天可以安裝，有必要急成這樣嗎？中央現在改成12月7日起執行，可是其他配套措施例如政府要不要設蒸煮中心，還是不確定。

養豬戶呼籲政府，先想好完整的配套措施再公布，大家都樂意配合，像之前說要設遠端監測蒸煮系統，大家也支持啊，不要想到什麼就突然宣布，讓人措手不及。

還有，政府到底要不要選擇幾個縣市設蒸煮中心，統一供應廚餘，也要跟養豬戶溝通，說清楚，如果不做，像桃園市養豬用的廚餘有一部分來自新北，萬一政府禁止跨縣市收運，也要早點說，讓養豬戶及早因應，而不是像現在這樣，送廚餘到焚化爐好像成了養豬戶該做的工作，不要忘了這是政府自己要做的。