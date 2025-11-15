快訊

扯！醫院不清楚公費疫苗施打資格 民眾被收千元費用

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
公費流感疫苗自今年10月起開始施打，截至11月13日已接種逾563萬劑，目前全台約剩約100萬劑。不過有新生兒家長表示，今上午前往醫院施打卻被護理師告知「不符合公費資格」，需自費千元施打，讓他相當錯愕。對此疾管署回應，會再加強相關宣導。本報資料照片
喜迎二寶的馮先生今上午前往某部立醫院醫學中心，至耳鼻喉科欲施打公費流感疫苗，卻被收取千元費用，當下付完錢再向護理師多做詢問，經護理師與婦科確認「6個月內新生兒家長」也是公費對象，才由院方協助退費，耗時約1小時，也使馮先生錯過施打時間，需另外找時間施打。

疾管署發言人曾淑慧回應，會再加強對各醫院相關資訊宣導。而公費流感疫苗自今年10月起開始施打，購入約648萬劑，截至11月13日已接種逾563萬劑，目前全台約剩約100萬劑，提醒符合公費資格高風險族群，盡速施打。

公費疫苗分2階段施打，10月1日起分別為，醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病者，包括（19至64歲）高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者、6個月內嬰兒之雙親、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生、禽畜相關及動物防疫相關人員，及50至64歲無高風險慢性病成人。

