勃起障礙藥物治療無效…每年50人裝人工陰莖 醫提醒：須避免1性愛姿勢

不少男性有勃起困難的難言之隱，泌尿科醫師顧芳瑜說，我國40歲以上男性，4分之1都有勃起功能障礙，60歲以上則超過半數有勃起問題，其實男性不論年齡、背景或病史，都可能出現勃起功能變化，但這並非無解，可依嚴重程度及成因，選擇口服藥物、注射療法、真空助勃器，甚至植入人工陰莖等，不過，植入人工陰莖患者，須避免「女上男下」性愛姿勢。

針對使用口服等前線治療，勃起障礙無法改善者，可裝設「人工陰莖」。顧芳瑜說，每年台灣植入人工陰莖手術約50例，可見接受度尚未普及，但這項手術適合攝護腺癌手術後、中風後神經損傷、長期重度勃起功能障礙等病人，人工陰莖結構簡單、可彎折，「就像一根有男性的柱狀體」，植入後平時可將陰莖下向彎曲幫助排尿，需要時手動調整角度，就能進行性行為。

顧芳瑜說，人工陰莖並不會讓陰莖「變長」，多數術後會比原本勃起狀態略短，約為原長度8到9成。這是因為裝置無法模擬海綿體充血膨脹的狀態，且為避免人工裝置頂到底，導致穿出或組織損傷，手術時植入長度會以8分滿為原則。術後陰莖硬度為固定狀態，性行為體位也有限制，不適合進行女上男下，以免造成人工陰莖折斷風險。

勃起功能障男性可使用口服藥物做為第一線治療。顧芳瑜說，這類藥物有不同類型，病人可與醫師討論，依生活情境選擇，如「臨時上戰場」情境多，可選擇適合臨時使用的選項，也有每日低劑量的服藥方式，可作為長期維持勃起功能的日常療法。若病人口服藥物反應不佳，則會進一步評估接受震波治療，改善血管狀態，但若病人患有糖尿病、高血壓、血脂異常等慢性病，效果有限。

顧芳瑜表示，其他勃起功能障礙療法包括注射療法、真空助勃器等，注射療法須由病人或醫師直接對陰莖施打針劑，跳過性刺激直接達到勃起效果，但需計算藥效時間，操作上相對不變；真空助勃器則是透過負壓原理，讓血液流入陰莖海綿體，達到勃起效果，為非侵入性輔助工具，是藥物治療之外的重要輔助方式。