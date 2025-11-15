快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

聽新聞
0:00 / 0:00

晴暖天氣只到明天…下周起冷空氣強襲 全台大降溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下周一東北季風增強，冷空氣南下，下周一至下周二北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率。本報資料照片
下周一東北季風增強，冷空氣南下，下周一至下周二北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率。本報資料照片

把握周末好天氣，中央氣象署表示，明天東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；水氣稍增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，而大台北、花東地區及恆春半島亦有零星降雨機率，其他地區為多雲到晴。

下周一東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼，下周二、下周三受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；下周一至下周二北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中南部平地大致為多雲，不過山區亦有零星短暫雨。下周三水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨機率。

下周一北部及宜蘭低溫19至20度，中南部、花東及澎湖21至23度，金門20度，馬祖17度；北部及宜蘭高溫23至24度，中南部及花東27至30度，澎湖及金門24至25度，馬祖21度。

下周二至下周三中部以北及宜蘭低溫14至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門14度，馬祖12度；北部及宜蘭高溫17至19度，中南部及花東20至24度，澎湖19度，金門18度，馬祖14度。

下周四東北季風減弱，清晨各地天氣仍涼，白天氣溫稍回升；下周四、下周五環境仍吹東北風，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六至24日環境仍為東北風，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

馬祖 宜蘭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

把握今明好天氣！下周一東北季風強襲全台降溫北部恐大雨 最冷時間點曝

周末晴朗溫暖 下周一劇烈變天全台急凍又濕又冷…這時才雨歇

將急轉冬天！下周一「挑戰首波冷氣團」前緣水氣抵達 這天冷空氣最強

把握周末好天氣 下周一北東轉陰雨全台大降溫 中南部日夜溫差近10度

相關新聞

「水溝蓋上洗冬粉」北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

台北車站附近一間老字號油豆腐細粉店傳出食安疑慮，有民眾發現店家在水溝蓋上洗冬粉，直呼誰敢吃？引發網友討論，甚至今年5月的...

扯！醫院不清楚公費疫苗施打資格 民眾被收千元費用

公費流感疫苗自今年10月起開始施打，截至11月13日已接種逾563萬劑，目前全台約剩約100萬劑。不過有新生兒家長表示，...

勃起障礙藥物治療無效…每年50人裝人工陰莖 醫提醒：須避免1性愛姿勢

不少男性有勃起困難的難言之隱，泌尿科醫師顧芳瑜說，我國40歲以上男性，4分之1都有勃起功能障礙，60歲以上則超過半數有勃...

晴暖天氣只到明天…下周起冷空氣強襲 全台大降溫

把握周末好天氣，中央氣象署表示，明天東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；水氣稍增多，基隆北海岸、宜蘭地區及...

沒過敏原卻皮膚紅癢又鼻塞 醫揭真相：免疫系統可能誤判

有民眾疑惑，明明沒有過敏原，為什麼身體每天都像在過敏？不吃海鮮、不碰塵螨，過敏原檢測全數正常，但皮膚仍反覆紅癢、鼻塞喘不...

遊艇、動力小船也要高齡換照 滿75歲需簡式智能評估

因應高齡化潮流，交通部近日預告修正「遊艇與動力小船駕駛管理規則」，未來只要年滿75歲的遊艇與自用動力小船駕駛，除須符合一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。