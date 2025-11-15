聽新聞
晴暖天氣只到明天…下周起冷空氣強襲 全台大降溫
把握周末好天氣，中央氣象署表示，明天東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；水氣稍增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，而大台北、花東地區及恆春半島亦有零星降雨機率，其他地區為多雲到晴。
下周一東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼，下周二、下周三受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；下周一至下周二北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中南部平地大致為多雲，不過山區亦有零星短暫雨。下周三水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨機率。
下周一北部及宜蘭低溫19至20度，中南部、花東及澎湖21至23度，金門20度，馬祖17度；北部及宜蘭高溫23至24度，中南部及花東27至30度，澎湖及金門24至25度，馬祖21度。
下周二至下周三中部以北及宜蘭低溫14至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門14度，馬祖12度；北部及宜蘭高溫17至19度，中南部及花東20至24度，澎湖19度，金門18度，馬祖14度。
下周四東北季風減弱，清晨各地天氣仍涼，白天氣溫稍回升；下周四、下周五環境仍吹東北風，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周六至24日環境仍為東北風，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
