旅客拒下車還動粗 台鐵嚴厲譴責將協助提告

昨天深夜台鐵1列區間車抵達終點站瑞芳站時，有旅客拒絕下車，副站長與站員嘗試勸離，但遭情緒激動旅客攻擊。台鐵今天嚴厲譴責不法侵害暴力行為，將協助人員提告，並支付所有法律費用。

台鐵公司透過文字訊息說明，昨晚11時47分第1280次區間車抵達終點站瑞芳站，站員進行清車作業時，發現1名旅客滯留車上，站員禮貌性請旅客下車，但遭旅客拒絕，隨即通報車站所在地瑞芳分局瑞芳派出所。

為避免影響後續第452次自強號進站，台鐵指出，副站長與站員在員警到站前，嘗試將旅客勸離下車，過程中旅客情緒激動攻擊，造成副站長嘴角、身體擦挫傷。

台鐵表示，車站立即通報119，將旅客強制送醫，後續交由鐵路警察偵辦中，受傷副站長在經醫院檢查治療後，傷勢無大礙，已返家休息。

針對旅客不法侵害的暴力行為，台鐵除了嚴厲譴責外，後續將全力協助人員依法提告，以及支付所有法律費用。

台鐵呼籲，旅客應理性對待公共服務人員，切勿以暴力干擾公務，共同維護良好搭乘環境與公共秩序。