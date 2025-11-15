快訊

瑞芳站值班站長遭旅客施暴！台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

旅客拒下車還動粗 台鐵嚴厲譴責將協助提告

中央社／ 台北15日電
一名20多歲男子搭乘台鐵抵達瑞芳終點站時卻拒絕下車，且被帶下車時還不斷咆哮、攻擊站務人員。圖／民眾提供
一名20多歲男子搭乘台鐵抵達瑞芳終點站時卻拒絕下車，且被帶下車時還不斷咆哮、攻擊站務人員。圖／民眾提供

昨天深夜台鐵1列區間車抵達終點站瑞芳站時，有旅客拒絕下車，副站長與站員嘗試勸離，但遭情緒激動旅客攻擊。台鐵今天嚴厲譴責不法侵害暴力行為，將協助人員提告，並支付所有法律費用。

台鐵公司透過文字訊息說明，昨晚11時47分第1280次區間車抵達終點站瑞芳站，站員進行清車作業時，發現1名旅客滯留車上，站員禮貌性請旅客下車，但遭旅客拒絕，隨即通報車站所在地瑞芳分局瑞芳派出所。

為避免影響後續第452次自強號進站，台鐵指出，副站長與站員在員警到站前，嘗試將旅客勸離下車，過程中旅客情緒激動攻擊，造成副站長嘴角、身體擦挫傷。

台鐵表示，車站立即通報119，將旅客強制送醫，後續交由鐵路警察偵辦中，受傷副站長在經醫院檢查治療後，傷勢無大礙，已返家休息。

針對旅客不法侵害的暴力行為，台鐵除了嚴厲譴責外，後續將全力協助人員依法提告，以及支付所有法律費用。

台鐵呼籲，旅客應理性對待公共服務人員，切勿以暴力干擾公務，共同維護良好搭乘環境與公共秩序。

台鐵 瑞芳
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

台鐵台中站旅客突落軌遭自強號撞上 台鐵急出動列車接駁乘客

台中火車站驚傳落軌 70歲婦遭壓自強號下...緊急拉出送醫

瑞芳火車站男拒下車暴力攻擊踹傷副站長 台鐵依鐵路法送辦

相關新聞

沒過敏原卻皮膚紅癢又鼻塞 醫揭真相：免疫系統可能誤判

有民眾疑惑，明明沒有過敏原，為什麼身體每天都像在過敏？不吃海鮮、不碰塵螨，過敏原檢測全數正常，但皮膚仍反覆紅癢、鼻塞喘不...

大貨車駕駛每日最高開車10小時 違者最高罰9萬

避免駕駛過勞規範將更嚴謹。交通部日前預告修法，將原本僅適用於客運與遊覽車的大型車駕駛與休息時間管理規範，擴大至營業大貨車...

「水溝蓋上洗冬粉」北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

台北車站附近一間老字號油豆腐細粉店傳出食安疑慮，有民眾發現店家在水溝蓋上洗冬粉，直呼誰敢吃？引發網友討論，甚至今年5月的...

陳世凱提演唱會部分票給國外旅客被轟 蔣萬安反應曝光

交通部長陳世凱為拚觀光，昨天表示明年和演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。對此，不少追星族怒轟...

遊艇、動力小船也要高齡換照 滿75歲需簡式智能評估

因應高齡化潮流，交通部近日預告修正「遊艇與動力小船駕駛管理規則」，未來只要年滿75歲的遊艇與自用動力小船駕駛，除須符合一...

把握今明好天氣！下周一東北季風強襲全台降溫北部恐大雨 最冷時間點曝

今明兩天東北季風減弱，水氣也減少，各地天氣不錯。不過，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，明天開始，迎風面地區短暫降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。