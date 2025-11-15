台鐵站務員遭旅運暴力 產業工會籲增聘車站保全

快訊

中央社／ 台北15日電

台鐵近日發生2起站員與民眾衝突事件，台鐵產工今天說，面對旅運暴力事件，台鐵稱會定期滾動檢討，但站員、車長持續活在暴力陰影下，籲交通部要求台鐵增聘列車及車站保全

台鐵暴力衝突事件頻傳，媒體報導，除了台鐵台中新烏日站日前發生女子因站務員勸導而跳下軌道外，昨天在新北瑞芳站也有乘客因拒絕下車而攻擊站務員事件。

台鐵產業工會今天發布聲明稿指出，台鐵公司董事長鄭光遠2週前才在立法院回應，表示目前全台鐵僅有台北、高雄車站設有保全，對於產工不斷訴求依照站等增設保全、增設列車保全的要求，只有回應「定期滾動式檢討車站人力檢視聯防巡檢狀況」，並將全部的安全責任，繼續交給一線員工及鐵路警察負責。

台鐵產工說，面對長年來的旅運暴力事件，台鐵都是用定期滾動檢討方式，讓站員、車長持續活在職場暴力陰影下，並要求在第一線承受職場暴力風險的員工，不斷加重工作來應付社會外界要求的安全政策，有失公允。

台鐵產工向交通部長陳世凱喊話，台鐵公司日前支援光復救災、配合政府政策加開數班列車，員工沒有功勞也有苦勞，更不值得暴露在職場暴力下工作，陳世凱在立法院質詢中表示「預算不是問題」，而暴力事件嚴重影響台鐵公司營運，籲陳世凱以主管機關、唯一股東身分，直接要求台鐵公司，增聘列車及車站保全。

台鐵產工說，請台鐵重新擬定安全措施，依照站等設置保全、增設列車保全，並邀請產工參與討論。

