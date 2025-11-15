快訊

遊艇、動力小船也要高齡換照 滿75歲需簡式智能評估

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
遊艇、動力小船也推高齡換照　75歲以上需通過智能評估。聯合報系資料照
因應高齡化潮流，交通部近日預告修正「遊艇與動力小船駕駛管理規則」，未來只要年滿75歲的遊艇與自用動力小船駕駛，除須符合一般體格檢查標準外，也必須接受簡式智能評估，以確保水域操作安全。

交通部近年除強化汽機車駕照制度，也同步檢視水域船舶駕駛管理。此次修法主要設定高齡體檢及換照機制。航港局統計，截至今年9月底，國內一等遊艇駕照持有人1222名、二等1萬4559名；營業用動力小船駕照1萬5297名、自用動力小船2205名。

在高齡駕駛部分，65至74歲仍持有效執照者，一等87人、二等488人，營業用動力小船27人、自用365人；75歲以上則有一等5人、二等21人，自用動力小船駕照44人。

依修正草案，各類遊艇與動力小船駕照的體格檢查證明有效期為2年；但65歲以上營業用動力小船駕駛、或75歲以上的遊艇及自用動力小船駕駛，其體檢有效期縮短為1年。若駕駛在有效期內健康狀況惡化而不符標準，執照將被廢止。

在駕照效期方面，75歲以上申請核發或換發遊艇、自用動力小船駕照者，效期將縮短為3年；修法前已領有5年效期者不受影響。此外，75歲以上首次測驗通過者，也僅能取得3年期駕照。

修法亦明定，參加二等遊艇或自用動力小船駕照測驗，年齡下限一律為18歲；而曾持有遊艇駕照滿1年，或曾任海軍、海巡機關艦艇長至少1年者，可報考營業用動力小船駕照。若駕駛因被命繳回執照期間，則不得參加任何類別測驗。

在駕照種類方面，新制允許同時持有遊艇與動力小船駕照，但不得同時持有同一類別的不同用途駕照，例如自用與營業用動力小船不得並存，一等與二等遊艇也不可同時持有；已領取者則不溯及既往。

駕照 遊艇 修法
