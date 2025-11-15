70歲也能安心上路！沈文程快閃教高齡換照秘訣

想知道長輩上路怎麼更安全嗎？交通部公路局今天選在台東市中央市場前辦「高齡換照代言人快閃活動」，吸引不少長輩和家屬到場參加。現場氣氛相當熱鬧，還邀請到大家熟悉的台東代言人、金曲歌王沈文程助陣，和鄉親們互動、聊天，一起了解即將上路的高齡換照新規。

高雄區監理所長馮靜滿說，我們希望長輩了解自己的身體狀況是否適合開車，也可以更新交通安全觀念，開得安心、家人放心。

活動中，公路局人員用輕鬆方式介紹明年5月起正式實施的制度70歲以上長輩要換照1次，需完成體格檢查、免費安全課程以及危險感知體驗，換到的新駕照有效期到75歲；75歲以上長輩則維持每3年換照1次。

沈文程也帶來精彩表演，唱了來去台東和五月十一午後2首歌，現場長輩們跟著拍手、互動熱烈。活動還安排有獎徵答，大家舉手搶答，甚至巧遇中學同學，當場翻起畢業紀念冊開起小型同學會，相揪明年一起來換照，氣氛溫馨又熱鬧。