快訊

瑞芳站值班站長遭旅客施暴！台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

70歲也能安心上路！沈文程快閃教高齡換照秘訣

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
交通部公路局今天選在台東市中央市場前辦「高齡換照代言人快閃活動」，邀請到大家熟悉的台東代言人、金曲歌王沈文程助陣。圖／台東監理站提供
交通部公路局今天選在台東市中央市場前辦「高齡換照代言人快閃活動」，邀請到大家熟悉的台東代言人、金曲歌王沈文程助陣。圖／台東監理站提供

想知道長輩上路怎麼更安全嗎？交通部公路局今天選在台東市中央市場前辦「高齡換照代言人快閃活動」，吸引不少長輩和家屬到場參加。現場氣氛相當熱鬧，還邀請到大家熟悉的台東代言人、金曲歌王沈文程助陣，和鄉親們互動、聊天，一起了解即將上路的高齡換照新規。

高雄區監理所長馮靜滿說，我們希望長輩了解自己的身體狀況是否適合開車，也可以更新交通安全觀念，開得安心、家人放心。

活動中，公路局人員用輕鬆方式介紹明年5月起正式實施的制度70歲以上長輩要換照1次，需完成體格檢查、免費安全課程以及危險感知體驗，換到的新駕照有效期到75歲；75歲以上長輩則維持每3年換照1次。

沈文程也帶來精彩表演，唱了來去台東和五月十一午後2首歌，現場長輩們跟著拍手、互動熱烈。活動還安排有獎徵答，大家舉手搶答，甚至巧遇中學同學，當場翻起畢業紀念冊開起小型同學會，相揪明年一起來換照，氣氛溫馨又熱鬧。

台東監理站提醒，明年5月起，滿70歲需換照的民眾會收到站方寄出的通知，收到通知再來辦理即可，不必急著提前到站。高齡換照的目的是讓長輩在重要年齡階段做健康檢查、補充交通安全觀念，透過體驗了解道路風險，確保每一次開車或騎車都平安順利。

「高齡換照代言人快閃活動」，吸引不少長輩和家屬到場參加。圖／台東監理站提供
「高齡換照代言人快閃活動」，吸引不少長輩和家屬到場參加。圖／台東監理站提供

長輩 台東 快閃
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台19線佳里工業區內線突改「內車道禁直行」 民批成罰單陷阱

彰化彰南路行人庇護島第8次被車撞 公路局：5道防線還是陣亡

台72接台61最後一哩路暫停 鍾東錦：全力以赴排除障礙

鳳凰颱風暴雨襲花蓮！馬太鞍溪水漫淹台9線231K 公路局北移管制點搶災

相關新聞

沒過敏原卻皮膚紅癢又鼻塞 醫揭真相：免疫系統可能誤判

有民眾疑惑，明明沒有過敏原，為什麼身體每天都像在過敏？不吃海鮮、不碰塵螨，過敏原檢測全數正常，但皮膚仍反覆紅癢、鼻塞喘不...

大貨車駕駛每日最高開車10小時 違者最高罰9萬

避免駕駛過勞規範將更嚴謹。交通部日前預告修法，將原本僅適用於客運與遊覽車的大型車駕駛與休息時間管理規範，擴大至營業大貨車...

「水溝蓋上洗冬粉」北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

台北車站附近一間老字號油豆腐細粉店傳出食安疑慮，有民眾發現店家在水溝蓋上洗冬粉，直呼誰敢吃？引發網友討論，甚至今年5月的...

陳世凱提演唱會部分票給國外旅客被轟 蔣萬安反應曝光

交通部長陳世凱為拚觀光，昨天表示明年和演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。對此，不少追星族怒轟...

遊艇、動力小船也要高齡換照 滿75歲需簡式智能評估

因應高齡化潮流，交通部近日預告修正「遊艇與動力小船駕駛管理規則」，未來只要年滿75歲的遊艇與自用動力小船駕駛，除須符合一...

把握今明好天氣！下周一東北季風強襲全台降溫北部恐大雨 最冷時間點曝

今明兩天東北季風減弱，水氣也減少，各地天氣不錯。不過，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，明天開始，迎風面地區短暫降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。