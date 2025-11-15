大貨車駕駛每日最高開車10小時 違者最高罰9萬

避免駕駛過勞規範將更嚴謹。交通部日前預告修法，將原本僅適用於客運與遊覽車的大型車駕駛與休息時間管理規範，擴大至營業大貨車，未來大貨車駕駛每天握方向盤的累計時數不得超過10小時，每連續開4小時至少休息30分鐘，預估最快明年上半年上路，業者若違規，將面臨9000元至9萬元罰鍰。

修法主因在於要求大貨車業者強化行車安全管理，合理安排駕駛的工時與休息時段，降低疲勞駕駛風險。交通部本周預告修正《汽車運輸業管理規則》第19條之2，明確規範營業大貨車與大客車在調派駕駛勤務時，都必須遵守相關駕駛與休息時間的限制。

依修法草案，大貨車駕駛每日駕車時間不得逾10小時；連續駕駛4小時須休息至少30分鐘，如採分段休息，單次不得低於15分鐘。若因工作性質具連續性或遇交通壅塞，可調整休息安排，但連續駕車最長不得超過6小時，之後需一次休滿45分鐘。

至於每日勤務間的休息要求，也將比照大客車管理，兩個工作日間須確保至少10小時休息；若因排班必須縮短，最低不得少於8小時，但每周最多僅能發生兩次，且不得連續。

交通部說，除了各行業仍須遵守《勞基法》工時規定外，大型車因涉及公共安全，必須以更嚴格標準管理駕駛時間。此次修法，是依據運安會多起事故調查建議，大貨車駕駛的工時應比照大客車管理；中央道安會報去年底也指示，要全面強化營業大貨車管理。

此草案預告期為兩個月，若審查順利，最快可於明年上半年正式上路。屆時若業者未依規定執行，將依《公路法》裁罰9000元至9萬元，情節重大者還可能被吊扣、吊銷牌照，甚至面臨停業處分。