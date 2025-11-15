快訊

瑞芳站值班站長遭旅客施暴！台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

「水溝蓋上洗冬粉」北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北車站附近一間傳統小吃店傳出食安疑慮，北市衛生局昨日稽查撲空，將再派員前往。記者林佳彣／攝影
台北車站附近一間傳統小吃店傳出食安疑慮，北市衛生局昨日稽查撲空，將再派員前往。記者林佳彣／攝影

台北車站附近一間老字號油豆腐細粉店傳出食安疑慮，有民眾發現店家在水溝蓋上洗冬粉，直呼誰敢吃？引發網友討論，甚至今年5月的Google Maps也拍到店家將食材放在水溝上。北市衛生局證實接獲民眾陳情，昨日稽查但業者沒營業，下周一將再前往。

「水溝蓋上洗冬粉」，該文引發網友關注，紛紛貼出Google評論，早在數年前就有民眾討論該店衛生問題，甚至Google街景圖就拍到店家將冬粉放在水溝蓋上。台北市衛生局證實已接獲民眾陳情，將派員稽查，如查獲相關衛生缺失，會責令限期改善，否則將依法開罰。

有民眾近日在知名甜甜圈店家排隊時，看到附近店家在水溝蓋上洗冬粉，他在Threads上發文直呼「看到嚇死，到底誰敢吃水溝蓋上洗的冬粉？」

貼文一出，許多人留言指出，「水溝的蒸氣還會衝上來，好噁」，也有在附近上班的民眾透露「每樣食材都這樣，大家都不敢吃，甚至洗油豆腐從籃子掉到水溝蓋上阿伯，還撿回去」，其他人則說「這一條以前台北人補習稱作 『ㄆㄨㄣ 街』」、「補習街不意外，店家直接在水溝蓋上清洗餐具，投訴1999多次一樣沒改善。觀光客很多，超丟臉」等語。

北市衛生局表示，接獲民眾陳情後，昨日已派員稽查，但店家未營業，今明兩日也休息，衛生局下周一將再派員前往，依食品良好衛生規範準則，針對人員衛生、食材處理、作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關衛生缺失，會責令限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

衛生局說，依據食品良好衛生規範準則第5條附件二第1點第4款，食品從業人員於作業場所內，應穿戴整潔之工作衣帽(鞋)及戴口罩；其個人衣物，不得帶入作業場所。同條第1點第6款規定於作業場所內工作時，不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖、飲食或其他可能污染產品之行為。

台北車站附近一間老字號油豆腐細粉店傳出食安疑慮，今年5月的Google Maps拍到店家將食材放在水溝上。圖／取自Google Maps
台北車站附近一間老字號油豆腐細粉店傳出食安疑慮，今年5月的Google Maps拍到店家將食材放在水溝上。圖／取自Google Maps

衛生局 食材 北市
