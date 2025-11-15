快訊

冰箱有異味…別再放咖啡渣除臭！譚敦慈曝1法寶：降低食物中毒風險

聯合新聞網／ 綜合報導
無毒教母譚敦慈提醒，冰箱若出現異味，一定要先找出源頭，否則只會越弄越嚴重。示意圖／Ingimage
無毒教母譚敦慈提醒，冰箱若出現異味，一定要先找出源頭，否則只會越弄越嚴重。示意圖／Ingimage

不少民眾習慣放咖啡渣、檸檬在冰箱裡除臭，但其實這樣只是掩蓋味道，並沒有真正解決問題。對此，無毒教母譚敦慈提醒，冰箱若出現異味，一定要先找出源頭，否則只會越弄越嚴重。

譚敦慈在健康節目《健康e起聊》表示，當冰箱出現異味時，第一步一定是檢查有沒有食物灑出、腐壞或血水滴落，而不是依賴咖啡渣或檸檬等除臭物品來掩蓋味道，除了治標不治本，還會讓冰箱異味問題變更嚴重。

譚敦慈進一步分享，她會在冰箱每一層底部鋪上一張「看護墊」，因為看護墊有一面吸水、一面防水的特性，可以防止生肉血水往下滴，避免食材受到污染，也能降低食物中毒風險。看護墊一年更換一次即可，只要保持冰箱乾淨，不需要頻繁替換。

譚敦慈提醒，冰箱的食材量最多放到7成滿，不然冷空氣無法順利流通，不僅容易滋生細菌，也會讓電費直線上升。平時最好養成每週擦拭冰箱的習慣，藉此去除異味來源，同時檢查哪些食材即將腐敗，避免造成浪費。

譚敦慈補充，留意冰箱膠條是否老化也很重要，若發現冰箱邊緣有冷風外漏，或是冰箱門無法緊緊夾住紙張，就代表膠條需要更換，因密封不良的情況下，冰箱溫度會降不下來，影響食材保存。若膠條上出現霉點，可用稀釋漂白水擦拭，再用清水擦一遍，最後用乾布擦乾，就能恢復乾淨。

冰箱 譚敦慈
相關新聞

大貨車駕駛每日最高開車10小時 違者最高罰9萬

避免駕駛過勞規範將更嚴謹。交通部日前預告修法，將原本僅適用於客運與遊覽車的大型車駕駛與休息時間管理規範，擴大至營業大貨車...

「水溝蓋上洗冬粉」北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

台北車站附近一間老字號油豆腐細粉店傳出食安疑慮，有民眾發現店家在水溝蓋上洗冬粉，直呼誰敢吃？引發網友討論，甚至今年5月的...

陳世凱提演唱會部分票給國外旅客被轟 蔣萬安反應曝光

交通部長陳世凱為拚觀光，昨天表示明年和演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。對此，不少追星族怒轟...

把握今明好天氣！下周一東北季風強襲全台降溫北部恐大雨 最冷時間點曝

今明兩天東北季風減弱，水氣也減少，各地天氣不錯。不過，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，明天開始，迎風面地區短暫降...

這是「啥米蝦？」 東石魚市達人用12種蝦圖鑑教你辨別

雲嘉南重要水產集散地嘉義縣東石魚市場，每天吸引大批海產店家與遊客到場搶拍漁獲。沿海盛產蝦類種類繁多，讓許多遊客看得一頭霧...

代孕政策 立委主張完善立法

國內代孕政策再次掀起討論。台灣女人連線理事長黃淑英表示，堅定反對代理孕母制度，認為生育不應被視為可買賣的「商品服務」；長...

