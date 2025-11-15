冰箱有異味…別再放咖啡渣除臭！譚敦慈曝1法寶：降低食物中毒風險

不少民眾習慣放咖啡渣、檸檬在冰箱裡除臭，但其實這樣只是掩蓋味道，並沒有真正解決問題。對此，無毒教母譚敦慈提醒，冰箱若出現異味，一定要先找出源頭，否則只會越弄越嚴重。

譚敦慈在健康節目《健康e起聊》表示，當冰箱出現異味時，第一步一定是檢查有沒有食物灑出、腐壞或血水滴落，而不是依賴咖啡渣或檸檬等除臭物品來掩蓋味道，除了治標不治本，還會讓冰箱異味問題變更嚴重。

譚敦慈進一步分享，她會在冰箱每一層底部鋪上一張「看護墊」，因為看護墊有一面吸水、一面防水的特性，可以防止生肉血水往下滴，避免食材受到污染，也能降低食物中毒風險。看護墊一年更換一次即可，只要保持冰箱乾淨，不需要頻繁替換。

譚敦慈提醒，冰箱的食材量最多放到7成滿，不然冷空氣無法順利流通，不僅容易滋生細菌，也會讓電費直線上升。平時最好養成每週擦拭冰箱的習慣，藉此去除異味來源，同時檢查哪些食材即將腐敗，避免造成浪費。

譚敦慈補充，留意冰箱膠條是否老化也很重要，若發現冰箱邊緣有冷風外漏，或是冰箱門無法緊緊夾住紙張，就代表膠條需要更換，因密封不良的情況下，冰箱溫度會降不下來，影響食材保存。若膠條上出現霉點，可用稀釋漂白水擦拭，再用清水擦一遍，最後用乾布擦乾，就能恢復乾淨。