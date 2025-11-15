把握今明好天氣！下周一東北季風強襲全台降溫北部恐大雨 最冷時間點曝

今明兩天 東北季風 減弱，水氣也減少，各地天氣不錯。不過，中央氣象署氣象預報中心預報員張竣堯表示，明天開始，迎風面地區短暫降雨出現，至於天氣比較大的變化，預計下周一開始，將會有東北季風增強。下周二、下周三，特別是下周二晚上到下周三清晨溫度偏低，各地低溫15至18度，感受上偏冷，天氣變化比較大。

張竣堯表示，今天台灣上空雲量偏少，基隆北海岸、東半部地區多雲，東北季風減弱，今明兩天冷空氣稍微趨緩一些。

降雨趨勢，張竣堯表示，今天天氣相對穩定，只有東半部地區偶爾有零星降雨，其他地區多雲到晴。明天天氣也不錯，但迎風面的基隆北海岸、東北部地區偶爾有短暫降雨，大台北、台東零星降雨，降雨比今天更多一些。

張竣堯表示，下周一、下周二東北季風增強，雨勢相對比較大一點，迎風面基隆北海岸、東北部地區、大台北山區有局部大雨發生情況。東北季風影響期間，北部、東半部地區容易下雨。

下周三水氣減緩，張竣堯表示，到了下周四、下周五水氣又更進一步減少到基隆北海岸、東半部地區有些局部降雨，其他地區恢復多雲到晴天氣。未來1周中南部地區降雨機率偏低，多雲到晴為主。

溫度趨勢，張竣堯表示，下周主要留意下周二至下周三降溫，主要是東北季風影響下。下周一之前，中南部地區和花東地區普遍比較溫暖，不過下周一東北季風影響，北部地區高溫可能相較周日有2至3度降幅，可以來到20度左右，之後溫度逐漸下降。

張竣堯表示，下周二晚上到下周三是溫度相對低的時間點，各地低溫15至18度，在空曠地區或近山區有機會再低1至2度，感受上偏涼，甚至有些冷的情形。