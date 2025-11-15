聽新聞
把握今明好天氣！下周一東北季風強襲全台降溫北部恐大雨 最冷時間點曝
張竣堯表示，今天台灣上空雲量偏少，基隆北海岸、東半部地區多雲，東北季風減弱，今明兩天冷空氣稍微趨緩一些。
降雨趨勢，張竣堯表示，今天天氣相對穩定，只有東半部地區偶爾有零星降雨，其他地區多雲到晴。明天天氣也不錯，但迎風面的基隆北海岸、東北部地區偶爾有短暫降雨，大台北、台東零星降雨，降雨比今天更多一些。
張竣堯表示，下周一、下周二東北季風增強，雨勢相對比較大一點，迎風面基隆北海岸、東北部地區、大台北山區有局部大雨發生情況。東北季風影響期間，北部、東半部地區容易下雨。
下周三水氣減緩，張竣堯表示，到了下周四、下周五水氣又更進一步減少到基隆北海岸、東半部地區有些局部降雨，其他地區恢復多雲到晴天氣。未來1周中南部地區降雨機率偏低，多雲到晴為主。
溫度趨勢，張竣堯表示，下周主要留意下周二至下周三降溫，主要是東北季風影響下。下周一之前，中南部地區和花東地區普遍比較溫暖，不過下周一東北季風影響，北部地區高溫可能相較周日有2至3度降幅，可以來到20度左右，之後溫度逐漸下降。
張竣堯表示，下周二晚上到下周三是溫度相對低的時間點，各地低溫15至18度，在空曠地區或近山區有機會再低1至2度，感受上偏涼，甚至有些冷的情形。
下周四雖然東北季風減弱，但是張竣堯表示，下周四清晨感受上還是相對偏冷，溫度上有機會來到16至18度左右。預計下周四白天到下周五溫度明顯回升，有機會來到20度以上。北部地區下周一至下周四因為下雨，整天濕濕冷冷。
