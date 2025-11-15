普發一萬入帳 郵局久未用帳戶自動解除交易控管

因應政府普發現金一萬元政策，中華郵政表示，民眾為直接或登記入帳選擇郵局帳戶，若帳戶因久未活動而設定管制者，配合普發現金款項入帳，將自動解除交易控管，視為恢復往來。

今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，ATM領現及郵局臨櫃領現，預計分別於11月17日及11月24日開放。

在全國郵局擁有逾2000萬戶儲戶的中華郵政告訴中央社記者，為因應政府普發現金政策，民眾為直接入帳或登記入帳選擇郵局帳戶，若帳戶因久未活動而設定管制者，配合這次普發現金款項入帳，系統將自動解除交易控管，可正常存、提款，且普發款項進帳後，帳戶已視為恢復往來。

至於有多少戶郵局儲戶的帳戶久未使用，因普發現金入帳而解除控管，中華郵政並未透露數字僅說，公司對於帳戶的控管，除依司法警察單位要求設定警示帳戶外，並以風險為基礎的原則，對於符合特定條件的久未往來帳戶，或出現疑似異常交易帳戶進行差異化控管。

中華郵政表示，配合普發現金政策，持續調整現行防詐相關控管，以利帳戶皆可順利存入普發款項及領用，期盼同時兼顧防詐作業及儲戶使用便利性。