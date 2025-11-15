國道警發違規照「不取締對得起大家嗎」？網大讚：拜託多拍點

國道高速公路警察局日前公布一張取締畫面，是一輛轎車行駛在國道內側車道，車速卻只有時速86公里，與該路段最低速限110公里相差24公里，警方當場拍照舉發。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

粉專「國道公路警察局」表示，這輛轎車明明前方無車，卻依然在內側車道以時速86公里「慢慢開」，遠低於最低速限110公里，逼得後方車流跟著減速，造成行車阻礙，直呼「這種標準路隊長，不取締對得起大家嗎？」。

「國道公路警察局」進一步說明，國道攝影師天天上工，無論是開太快、貼太近、不繫安全帶，通通都會被拍下來，也提醒民眾，慢速車不要佔用內車道，各路段速限不同，請依照速限行車，跟上車流時保持安全車距。

貼文一出後，多數網友都叫好，紛紛表示「這大概是交警最讓人支持的罰單了」、「龜速車真的是不要上國道」、「拜託多拍點這種的吧」、「抓這個搞不好比超速還多」、「超速過多要扣牌，這不用扣牌嗎？」、「開86還是在內線是蝦毀啦，乾脆下來用推的好了」、「我覺得開慢的更應該重罰，他不只影響了交通，還影響了其他用路人的心情」。