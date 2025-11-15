周末晴朗溫暖 下周一劇烈變天全台急凍又濕又冷…這時才雨歇

周末東北季風逐漸減弱，環境風向大致為東北東至偏東風，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天水氣較少，預估東北角、東半部至恆春半島等迎風面地區，有局部較多雲量及零星短暫雨機會，西半部普遍是晴朗天氣。

氣溫方面，歐宗學表示，各地早晚期間都較為偏涼，低溫普遍19至21度，郊區會再稍低一些，白天高溫則都較為溫暖，北部、花東高溫來到25至27度，中南部29至30度，只有宜蘭因為雲量偏多，仍僅在24度左右，整體來說各地都是日夜氣溫變化較大的型態。

明天環境水氣會稍多一些，歐宗學表示，預估在迎風面地區的雲量分布及降雨範圍會稍微擴大，雨量也會多一點。西半部地區仍是相對穩定晴朗的天氣型態。氣溫則大致跟今天相似，一樣要注意日夜溫差較大。

下周一東北季風再次增強，歐宗學表示，沿海及周邊海域風浪增大，並且迎風面地區水氣也會明顯增多，預估北部、東半部至恆春半島陸續都會轉為陰雨天氣，中南部地區不受影響，大致仍可維持晴到多雲、無明顯降雨。

氣溫則需要注意，歐宗學表示，這波東北季風會帶來冷空氣南下，預估北部、宜蘭會先開始降溫，晨間低溫跟這幾天差不多，但白天期間回溫幅度就沒那麼大，高溫僅約23至24度，入夜後氣溫將進一步下探至17至18度。

他說，下周二水氣最多，也是冷空氣最強的一天，北部、東半部至恆春半島持續陰雨天氣，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭等地區可能會有較多的累積雨量。中南部平地仍可維持晴到多雲天氣，山區則因為開始有華南雲系移入，也會有雲量增多甚至短暫雨發生的機會。

氣溫普遍都有明顯降幅，歐宗學預估北部、宜蘭全天氣溫約15至18度；中部白天17至22度，入夜也會下探至14至15度；南部白天氣溫20至26度仍較溫暖，夜間低溫也會來到16至17度；花東地區白天約20至23度，夜間低溫17至18度。

下周三水氣開始減少，歐宗學表示，預估迎風面地區的降雨範圍、雨量會逐漸縮減，到了晚上只剩下大台北山區、基隆北海岸、宜蘭還有些局部短暫雨。

不過，冷空氣依然偏強，歐宗學表示，且仍有華南雲系通過，各地天氣普遍多雲、局部陰天，白天回溫幅度更小，北部、宜蘭氣溫15至18度，中部15至20度，南部16至24度，花東16至21度。下周四東北季風有減弱趨勢，強風稍緩且冷空氣開始減弱，同時水氣仍較少，預估各地雲量仍較多，但體感就不會那麼濕冷。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。