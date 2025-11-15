這是「啥米蝦？」 東石魚市達人用12種蝦圖鑑教你辨別

雲嘉南重要水產集散地嘉義縣東石魚市場，每天吸引大批海產店家與遊客到場搶拍漁獲。沿海盛產蝦類種類繁多，讓許多遊客看得一頭霧水：到底哪隻是草蝦？什麼又是火燒蝦，當地知名承銷人、曾獲全國十大傑出漁民張金國，乾脆整理出一套「12種蝦類辨識圖鑑」，內容簡單明瞭貼近市場實況。

此圖鑑有常見蝦類，逐一拍照、標名，再附上用途簡介，包括爐蝦、蝦咕、草蝦、黑蝦仔、蔥頭蝦、火燒蝦、芝美蝦、白鬚蝦、九蝦、紅尾蝦等；圖鑑一貼上臉書立刻爆紅，吸引大量網友按讚分享。

不少人直呼「終於搞懂蝦界誰是誰」、「原來以前買錯蝦都不知道」，也讓東石成為意外的水產科普教室。張金國說，「我們用東石這邊的名稱(俗名)：由上往下數：

1-爐蝦：這尾蝦是今年出生的，如果在經過一個冬天 如明年農曆3~4月抓到的叫紅腳沙 腳和泳足會有很明顯的紅色程現，如果這尾蝦仔是在池塘裡養殖的又叫沙蝦。他跟第5尾蝦仔是一樣的(爐蝦)，為什麼顏色有點不一樣呢？因為蝦子和魚都一樣，如蝦和魚還活著時就下冰塊跟己死了在下冰塊，身體的顏色會不一樣。

2-蝦咕：東石這裡抓回來的體形都比較小，想買到有卵的更少。

3-草蝦：野生的草蝦每年春季草蝦苗會迴游入溪內或蚵棚下，等到下大雨把草蝦沖入大海，這時漁民才能在沿海捕捉到草蝦。

4-黑蝦仔：每年農曆5月前後會出現較多，以前小時候家父會 煮熟曬乾 (做蝦米)很好吃。

5-爐蝦：跟1一樣。

6-蔥頭蝦：這品種東石這邊比較少見。

7-火燒蝦（煙 脂蝦）：以前每到冬天這邊也很多，但因環境變遷現在也很少見，此蝦剝蝦仁或做蝦丸很好吃，缺點是必須把蝦肚去乾淨，冬天海水冷時捕到蝦子時體色很鮮紅，夏天海水高體色程暗紅色，如經過冷凍在退冰體色較白。

8-芝美蝦：好像只有東石沿海 (捕)較多，蝦體帶有油脂可剝蝦仁蝦干等等。

9-蔥頭蝦：北部叫甜蝦。

10-白鬚蝦。

11-九蝦：此蝦不好冰，如冰塊不過 頭部和身體會程現黑色。

12-紅尾蝦：農曆2~3月體形達到最大，每台斤約6~7尾斤，母蝦排卵後就會死亡，幼蝦會生活在河口等到下大雨雨水把幼蝦沖入海，此時蝦子約30至4O尾1台斤。