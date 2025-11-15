快訊

TACO又來？對等關稅大倒退！川普簽行政命令「百項食品獲豁免」

Super Junior 首登大巨蛋開唱！台北金豬食堂又包場 網嗨：SJ要來了

將急轉冬天！下周一「挑戰首波冷氣團」前緣水氣抵達 這天冷空氣最強

將急轉冬天！下周一「挑戰首波冷氣團」前緣水氣抵達 這天冷空氣最強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫度趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
溫度趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

下周將轉涼冷，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新模式預報顯示，下周將有一波較強冷空氣南下台灣，強度有望挑戰今冬首波冷氣團，算是正式宣告初冬到來。建議趁周末溫暖好天氣的時候，先把冬衣拿出來準備。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今明兩天東北季風偏弱，全台各地暖熱，尤其中南部最高還是能衝到30度左右。除了東北部仍然有陣雨以外，其餘各地好天氣。

下周一至下周二冷空氣開始南侵，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，前緣水氣搶先抵達，北部、東部轉為陣雨，溫度逐漸下降。中南部位於背風面，持續偏乾，白天仍暖，但夜間溫度降很多，日夜溫差大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周三至下周四乾冷空氣逐漸接手，北部、東部緩緩的轉乾、放晴，中南部則持續乾冷。下周三預期也是冷空氣最強的時候，北部、宜蘭最低下探14度，其他地方最低也有15至17度，全台日夜溫差都很大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

冷空氣將報到 遠東SOGO周年慶最後黃金周末催出保暖商機

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 「又濕又冷」低溫急探1字頭

1張圖看周末天氣 北東這時變天 下周一全台急降溫

秋天瞬間轉冬天 下周一起3天全台有感降溫 觀察是否達冷氣團強度

相關新聞

衛福部評估 另訂代理孕母專法

國內曾研議開放代理孕母，現正研擬專章，最近兩名男同志赴海外尋求代孕事件引發熱議；衛福部國健署長沈靜芬說，正彙集各國情況，...

代孕政策 立委主張完善立法

國內代孕政策再次掀起討論。台灣女人連線理事長黃淑英表示，堅定反對代理孕母制度，認為生育不應被視為可買賣的「商品服務」；長...

周末秋高氣爽 吳德榮：下周一冷空氣到低溫探1字頭 先溼後乾這時最冷

今晨最低溫出現在苗栗公館的16.7度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

把握周末好天氣 下周一北東轉陰雨全台大降溫 中南部日夜溫差近10度

把握周末穩定溫暖天氣，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，下周一起北東轉陰雨天氣，各地氣溫都有明...

業者沒許可證 付費代收垃圾踩雷

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」昨傳出無預警停擺，近期不少消費者抱怨「垃可」未依契約約定收垃圾，至今完全聯絡不上，臉...

健康永續行動家／雙和醫院院長李明哲 推動「一科一永續」

在台灣醫療版圖上，台大和北榮、長庚是老字號的醫學中心，雙和醫院新任院長李明哲說，雙和醫院是一家年僅十七歲的醫院，為新北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。