將急轉冬天！下周一「挑戰首波冷氣團」前緣水氣抵達 這天冷空氣最強

下周將轉涼冷，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新模式預報顯示，下周將有一波較強冷空氣南下台灣，強度有望挑戰今冬首波冷氣團，算是正式宣告初冬到來。建議趁周末溫暖好天氣的時候，先把冬衣拿出來準備。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今明兩天東北季風偏弱，全台各地暖熱，尤其中南部最高還是能衝到30度左右。除了東北部仍然有陣雨以外，其餘各地好天氣。

下周一至下周二冷空氣開始南侵，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，前緣水氣搶先抵達，北部、東部轉為陣雨，溫度逐漸下降。中南部位於背風面，持續偏乾，白天仍暖，但夜間溫度降很多，日夜溫差大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周三至下周四乾冷空氣逐漸接手，北部、東部緩緩的轉乾、放晴，中南部則持續乾冷。下周三預期也是冷空氣最強的時候，北部、宜蘭最低下探14度，其他地方最低也有15至17度，全台日夜溫差都很大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。