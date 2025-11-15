快訊

TACO又來？對等關稅大倒退！川普簽行政命令「百項食品獲豁免」

Super Junior 首登大巨蛋開唱！台北金豬食堂又包場 網嗨：SJ要來了

將急轉冬天！下周一「挑戰首波冷氣團」前緣水氣抵達 這天冷空氣最強

請「小蜜蜂」代收垃圾好方便？環保局曝「風險」揭露業界生態

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「Tracle垃可」服務範圍遍及雙北、桃園，主打專為家庭、店面、辦公室打造最方便的到府代收垃圾服務，提供每周1至5次的收取方案。圖／取自臉書「Tracle 垃可 - 專人到府代收垃圾」
「Tracle垃可」服務範圍遍及雙北、桃園，主打專為家庭、店面、辦公室打造最方便的到府代收垃圾服務，提供每周1至5次的收取方案。圖／取自臉書「Tracle 垃可 - 專人到府代收垃圾」

北市垃圾代收業者「垃可」近日遭檢警調查，昨天官網宣布即日起停止垃圾收取與預約服務，北市法務局截至昨日晚間7點接獲23件未依約收取垃圾的申訴案。環保局建議，民眾可找社區認識的小蜜蜂代收垃圾，但仍有風險。

協助家戶處理垃圾的業者有「代清除業者」及「代清潔業者」，前者除了可清運家戶垃圾，並領有廢棄清除、處理許可證，處理甲、乙級、丙級廢棄物，即清除事業廢棄物；後者俗稱小蜜蜂，協助將社區大樓、公寓等地民眾無法親自丟的家戶垃圾，就近拿到環保局夜間清運線上倒垃圾。

代清潔業者無須申請廢棄清除、處理許可證，但要以腳踏車、三輪車、板車載運代收的家戶垃圾，若產源為社區或大樓，則可以小貨車等動力車輛至地下室載運。為避免影響市民倒垃圾的權益，環保局轄區清潔隊會提供夜間清運線上較少人流的時間點與地點，小蜜蜂再依循前往倒垃圾。

北市現有826家小蜜蜂向環保局登記，僅有「垃可」是以公司行號登記，其餘均為個體戶人名如長輩、經濟弱勢者；小蜜蜂的服務模式較為傳統，產源多來自自家周邊的家戶垃圾，收費每月每戶幾百元，「垃可」是新興服務業，日均垃圾量500多公斤，產源來自6個行政區、共160戶。

台北市環保局副局長盧世昌表示，有些小蜜蜂不見得會收費，過往曾有一名小蜜蜂幫忙中山北路的店家代收垃圾，卻只將值錢的回收物挑出來，其餘垃圾到處亂丟，造成當地環境髒亂。由於屢勸不聽，環保局最後將他視為代清除業者送辦，並要求對方不得再代收，另告誡產源應妥善處理垃圾。

他認為，若依代清潔業者現行模式，單點收完垃圾就送至垃圾車倒，規模較大的業者恐難盈利，因此會想方設法去提高工作效率，過程就可能違反廢棄物清理法。例如產源分散、未做回收分類，小蜜蜂會集中這些產源的垃圾在同一地點，再行分類，此地便成了垃圾場，也就違法。

盧世昌建議，民眾可找社區認識的小蜜蜂代收垃圾。找小蜜蜂的風險是，對方收了錢卻沒按規定倒垃圾車，環保局發現後，會依循垃圾袋裡的個資找上當事人，若無法證明是請小蜜蜂代收，民眾將可能受罰。

環保局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

是否開放廚餘養豬？ 中市：配合中央政策研擬配套措施

台南、高雄「這些區」快關窗…安定工廠大火冒濃煙 空品警示擴大

「垃可」被檢警調查即日起暫停營運 北市環保局：業者是小蜜蜂

台東卑南溪水覆蓋工程修復7成 颱風又毀3成…縣府今進場修復

相關新聞

衛福部評估 另訂代理孕母專法

國內曾研議開放代理孕母，現正研擬專章，最近兩名男同志赴海外尋求代孕事件引發熱議；衛福部國健署長沈靜芬說，正彙集各國情況，...

代孕政策 立委主張完善立法

國內代孕政策再次掀起討論。台灣女人連線理事長黃淑英表示，堅定反對代理孕母制度，認為生育不應被視為可買賣的「商品服務」；長...

周末秋高氣爽 吳德榮：下周一冷空氣到低溫探1字頭 先溼後乾這時最冷

今晨最低溫出現在苗栗公館的16.7度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

把握周末好天氣 下周一北東轉陰雨全台大降溫 中南部日夜溫差近10度

把握周末穩定溫暖天氣，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，下周一起北東轉陰雨天氣，各地氣溫都有明...

業者沒許可證 付費代收垃圾踩雷

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」昨傳出無預警停擺，近期不少消費者抱怨「垃可」未依契約約定收垃圾，至今完全聯絡不上，臉...

健康永續行動家／雙和醫院院長李明哲 推動「一科一永續」

在台灣醫療版圖上，台大和北榮、長庚是老字號的醫學中心，雙和醫院新任院長李明哲說，雙和醫院是一家年僅十七歲的醫院，為新北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。