請「小蜜蜂」代收垃圾好方便？環保局曝「風險」揭露業界生態

北市垃圾代收業者「垃可」近日遭檢警調查，昨天官網宣布即日起停止垃圾收取與預約服務，北市法務局截至昨日晚間7點接獲23件未依約收取垃圾的申訴案。環保局建議，民眾可找社區認識的小蜜蜂代收垃圾，但仍有風險。

協助家戶處理垃圾的業者有「代清除業者」及「代清潔業者」，前者除了可清運家戶垃圾，並領有廢棄清除、處理許可證，處理甲、乙級、丙級廢棄物，即清除事業廢棄物；後者俗稱小蜜蜂，協助將社區大樓、公寓等地民眾無法親自丟的家戶垃圾，就近拿到環保局夜間清運線上倒垃圾。

代清潔業者無須申請廢棄清除、處理許可證，但要以腳踏車、三輪車、板車載運代收的家戶垃圾，若產源為社區或大樓，則可以小貨車等動力車輛至地下室載運。為避免影響市民倒垃圾的權益，環保局轄區清潔隊會提供夜間清運線上較少人流的時間點與地點，小蜜蜂再依循前往倒垃圾。

北市現有826家小蜜蜂向環保局登記，僅有「垃可」是以公司行號登記，其餘均為個體戶人名如長輩、經濟弱勢者；小蜜蜂的服務模式較為傳統，產源多來自自家周邊的家戶垃圾，收費每月每戶幾百元，「垃可」是新興服務業，日均垃圾量500多公斤，產源來自6個行政區、共160戶。

台北市環保局副局長盧世昌表示，有些小蜜蜂不見得會收費，過往曾有一名小蜜蜂幫忙中山北路的店家代收垃圾，卻只將值錢的回收物挑出來，其餘垃圾到處亂丟，造成當地環境髒亂。由於屢勸不聽，環保局最後將他視為代清除業者送辦，並要求對方不得再代收，另告誡產源應妥善處理垃圾。

他認為，若依代清潔業者現行模式，單點收完垃圾就送至垃圾車倒，規模較大的業者恐難盈利，因此會想方設法去提高工作效率，過程就可能違反廢棄物清理法。例如產源分散、未做回收分類，小蜜蜂會集中這些產源的垃圾在同一地點，再行分類，此地便成了垃圾場，也就違法。

盧世昌建議，民眾可找社區認識的小蜜蜂代收垃圾。找小蜜蜂的風險是，對方收了錢卻沒按規定倒垃圾車，環保局發現後，會依循垃圾袋裡的個資找上當事人，若無法證明是請小蜜蜂代收，民眾將可能受罰。