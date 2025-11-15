把握周末好天氣 下周一北東轉陰雨全台大降溫 中南部日夜溫差近10度

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

把握周末穩定溫暖天氣，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，下周一起北東轉陰雨天氣，各地氣溫都有明顯降幅。雖然目前對於冷空氣強度的預報還有調整空間，但預估北部、東北部在下周一轉陰雨天氣且明顯降溫的趨勢不變。

天氣方面，天氣風險公司表示，今天東北季風開始有減弱趨勢，周日轉為高壓迴流偏東風環境。預估只有在迎風面的大台北東側、東半部到恆春半島等迎風面地區有較多水氣，因此雲量仍稍多並有短暫雨機會。西半部地區普遍穩定晴朗，只有山區附近可能有些零星降雨。

下周一東北季風再次南下。天氣風險公司表示，北部、東半部地區等迎風面的位置水氣明顯增多，陸續轉為陰雨天氣，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭等地區會有較明顯而持續的雨勢，雨量偏多。

中南部地區仍然不受東北季風直接影響，但天氣風險公司表示，有中層水氣接近，天氣仍較穩定、只有山區有零星降雨機會，但部分地區會開始有雲層遮蔽陽光的機會。

氣溫方面，天氣風險公司表示，今明兩天北部、東半部白天高溫隨著季風減弱會稍微回升，但早晚涼冷感受依然相當明顯，日夜溫差相較過去幾天稍微擴大。中南部地區白天回暖幅度更大，日夜溫差可能將近10度，戶外長時間活動要留意氣溫變化。

天氣風險公司表示，下周一則需要特別注意，過去幾天持續預報下周有強冷空氣南下，最新預測資料顯示冷空氣強度沒那麼強，但預估還是會帶來普遍性的明顯降溫，下周二中北部、宜蘭市區早晚低溫可能下探至16度左右，沿海或海拔稍高地區會再低1至3度，白天高溫也在20度或以下。南部、花東地區相對沒那麼冷，但與近期暖熱氣溫相比還是會有大約3至5度的降幅出現。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

風險 氣溫
